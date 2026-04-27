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Ex-BBB Rízia Cerqueira sofre acidente grave, desmaia e exibe rosto ferido: ‘Arrebentada’

Participante do BBB 19 contou que teve apagão enquanto pilotava moto elétrica e pode precisar de cirurgia no rosto

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de abril de 2026 às 18:53

Rízia Cerqueira mostrou hematomas após acidente grave de moto elétrica em Maceió
Rízia Cerqueira mostrou hematomas após acidente grave de moto elétrica em Maceió Crédito: Reprodução

A ex-BBB Rízia Cerqueira apareceu nas redes sociais neste domingo (27) para relatar um acidente grave que sofreu em Maceió, capital de Alagoas. A influenciadora contou que desmaiou enquanto andava de moto elétrica em uma ciclovia e acordou sem lembrar de nada.

Segundo Rízia, o trajeto era habitual e estava vazio no momento do acidente. Sem conseguir explicar exatamente o que ocorreu, ela acredita que sofreu uma queda de pressão ou um desmaio repentino. “Peguei a ciclovia que eu pego todo santo dia e estava sem ninguém. Acho que foi desmaio, uma queda de pressão, não sabemos ainda o que aconteceu”, contou.

Rízia Cerqueira

Rízia Cerqueira por Reprodução
Rízia Cerqueira por Reprodução
Rízia Cerqueira por Reprodução
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Rízia Cerqueira por Reprodução

A ex-BBB disse que teve um apagão antes da queda e bateu a parte direita do rosto na moto. Depois, ainda se arrastou pelo chão, o que agravou os ferimentos. “Eu sei que deu um apagão em mim e aí eu bati a parte direita do rosto na moto, depois saí me ralando e fiquei arrebentada”, relatou.

Ao recobrar a consciência, Rízia afirmou que estava completamente desorientada e sem memória imediata do ocorrido. Pessoas que estavam próximas ajudaram no resgate junto com ambulância e bombeiros.“Simplesmente eu não lembrava de nada, nem de ninguém”, revelou.

O quadro que mais preocupa os médicos é uma fratura na região inferior de um dos olhos. A influenciadora segue em acompanhamento e aguarda novos exames após a redução do inchaço.

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