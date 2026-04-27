Ex-BBB Rízia Cerqueira sofre acidente grave, desmaia e exibe rosto ferido: ‘Arrebentada’

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Heider Sacramento
Publicado em 27 de abril de 2026 às 18:53
A ex-BBB Rízia Cerqueira apareceu nas redes sociais neste domingo (27) para relatar um acidente grave que sofreu em Maceió, capital de Alagoas. A influenciadora contou que desmaiou enquanto andava de moto elétrica em uma ciclovia e acordou sem lembrar de nada.
Segundo Rízia, o trajeto era habitual e estava vazio no momento do acidente. Sem conseguir explicar exatamente o que ocorreu, ela acredita que sofreu uma queda de pressão ou um desmaio repentino. “Peguei a ciclovia que eu pego todo santo dia e estava sem ninguém. Acho que foi desmaio, uma queda de pressão, não sabemos ainda o que aconteceu”, contou.
Rízia Cerqueira
A ex-BBB disse que teve um apagão antes da queda e bateu a parte direita do rosto na moto. Depois, ainda se arrastou pelo chão, o que agravou os ferimentos. “Eu sei que deu um apagão em mim e aí eu bati a parte direita do rosto na moto, depois saí me ralando e fiquei arrebentada”, relatou.
Ao recobrar a consciência, Rízia afirmou que estava completamente desorientada e sem memória imediata do ocorrido. Pessoas que estavam próximas ajudaram no resgate junto com ambulância e bombeiros.“Simplesmente eu não lembrava de nada, nem de ninguém”, revelou.
O quadro que mais preocupa os médicos é uma fratura na região inferior de um dos olhos. A influenciadora segue em acompanhamento e aguarda novos exames após a redução do inchaço.