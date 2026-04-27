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Endrick e Gabriely Miranda revelam sexo do primeiro filho

Casal, que anunciou a gravidez no início de abril, compartilhou o momento da descoberta nas redes sociais nesta segunda-feira (27)

K Kamila Macedo

Publicado em 27 de abril de 2026 às 20:05

Endrick e Gabriely Miranda anunciaram gravidez no dia 10 de abril Crédito: Reprodução/Instagram

O jogador de futebol Endrick e a influenciadora Gabriely Miranda surpreenderam os seguidores nesta segunda-feira (27), ao compartilharem o chá revelação do seu primeiro filho. O casal, que anunciou a gestação no dia 10 de abril, confirmou que está à espera de um menino. Juntos desde outubro de 2023, eles oficializaram a união em setembro de 2024.

No registro compartilhado nos stories do Instagram, Endrick e Gabriely aparecem ao lado de uma grande caixa que, ao ser aberta, revelou balões azuis, indicando que o bebê é do sexo masculino. Até o momento, o nome da criança não foi divulgado.

Endrick e Gabriely Miranda fazem chá revelação e descobrem que estão esperando um menino Crédito: Reprodução/Instagram

O anúncio oficial da gravidez ocorreu em 10 de abril, por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais. "Agora somos 5", dizia a legenda da esposa do atleta, que atualmente defende o Lyon, na França, após empréstimo do Real Madrid. A frase faz referência aos dois cachorros do casal, que também participaram do ensaio fotográfico para a revelação da vinda do herdeiro.