Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Endrick e Gabriely Miranda revelam sexo do primeiro filho

Casal, que anunciou a gravidez no início de abril, compartilhou o momento da descoberta nas redes sociais nesta segunda-feira (27)

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 27 de abril de 2026 às 20:05

Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez
Endrick e Gabriely Miranda anunciaram gravidez no dia 10 de abril Crédito: Reprodução/Instagram

O jogador de futebol Endrick e a influenciadora Gabriely Miranda surpreenderam os seguidores nesta segunda-feira (27), ao compartilharem o chá revelação do seu primeiro filho. O casal, que anunciou a gestação no dia 10 de abril, confirmou que está à espera de um menino. Juntos desde outubro de 2023, eles oficializaram a união em setembro de 2024.

No registro compartilhado nos stories do Instagram, Endrick e Gabriely aparecem ao lado de uma grande caixa que, ao ser aberta, revelou balões azuis, indicando que o bebê é do sexo masculino. Até o momento, o nome da criança não foi divulgado.

Endrick e Gabriely Miranda fazem chá revelação e descobrem que estão esperando um menino
Endrick e Gabriely Miranda fazem chá revelação e descobrem que estão esperando um menino Crédito: Reprodução/Instagram

O anúncio oficial da gravidez ocorreu em 10 de abril, por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais. "Agora somos 5", dizia a legenda da esposa do atleta, que atualmente defende o Lyon, na França, após empréstimo do Real Madrid. A frase faz referência aos dois cachorros do casal, que também participaram do ensaio fotográfico para a revelação da vinda do herdeiro.

Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez

Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
1 de 17
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Mel Maia recorda bastidores de 'Além do Tempo' com animais inusitados em comemoração à reprise na TV Globo; veja fotos

Mel Maia recorda bastidores de 'Além do Tempo' com animais inusitados em comemoração à reprise na TV Globo; veja fotos

Imagem - Vilã de ‘A Lição’ protagoniza novo dorama da Netflix; saiba detalhes

Vilã de ‘A Lição’ protagoniza novo dorama da Netflix; saiba detalhes

Imagem - Ex-BBB Samira Sagr fará cobertura digital do show de Shakira no Rio

Ex-BBB Samira Sagr fará cobertura digital do show de Shakira no Rio

Tags:

Filho Bebê Endrick Gabriely Miranda

Mais recentes

Imagem - Léo Santana comemora 38 anos com festa em Salvador em clima de Copa; veja fotos

Léo Santana comemora 38 anos com festa em Salvador em clima de Copa; veja fotos
Imagem - Shakira se manifesta após morte durante montagem de palco em Copacabana e acompanha caso de perto

Shakira se manifesta após morte durante montagem de palco em Copacabana e acompanha caso de perto
Imagem - Universo envia alívio e 4 signos encontram respostas para problemas antigos nesta semana (27 de abril a 3 de maio)

Universo envia alívio e 4 signos encontram respostas para problemas antigos nesta semana (27 de abril a 3 de maio)