Ex-BBB Samira Sagr fará cobertura digital do show de Shakira no Rio

Apresentação da cantora colombiana acontece neste sábado (2) em Copacabana, com transmissão pelo Multishow e Globoplay

  Kamila Macedo

Publicado em 27 de abril de 2026 às 18:01

Samira Sagr foi a 13ª eliminada do BBB 26
Samira Sagr foi a 13ª eliminada do BBB 26

Nesta segunda-feira (27),  foi anunciado que a ex-BBB Samira Sagr integrará a equipe de cobertura do show “Todo Mundo no Rio”, que traz Shakira à praia de Copacabana no próximo sábado (2). Diretamente da areia, Samira ficará responsável por produzir conteúdo digital exclusivo para as redes sociais do Multishow e para o Globoplay.

A parceria coloca a influenciadora no centro da estratégia digital do evento, que será transmitido simultaneamente pela TV e pelo streaming, todos sob o guarda-chuva da Rede Globo.

Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo

O anúncio foi feito em uma publicação conjunta entre os perfis oficiais do Multishow, Globoplay e da própria Samira. Na publicação, Samira brinca com o icônico bordão de Shakira: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" (As mulheres já não choram, as mulheres faturam).  No vídeo promocional, são utilizados recortes da ex-sister chorando no BBB 26, seguido por uma transição em que ela aparece animada, disparando notas fictícias com uma "pistola de dinheiro". Um detalhe que chamou a atenção dos seguidores foi que o rosto impresso nas cédulas era Lindolfo, seu cachorro de três patas.

Samira, que teve sua trajetória no reality marcada pelas frequentes crises de choro, aproveitou a referência para dar o tom humorístico ao anúncio.

A cobertura do “Todo Mundo no Rio” começa às 21h20 do dia 2 de maio, sábado. O público poderá acompanhar o espetáculo tanto pela TV quanto pelo streaming, com a transmissão sendo de forma simultânea. 

Leia mais

Imagem - William Bonner recebe 33 troféus e Glória Pires é homenageada; saiba o que ocorreu no Troféu Imprensa 2026

William Bonner recebe 33 troféus e Glória Pires é homenageada; saiba o que ocorreu no Troféu Imprensa 2026

Imagem - NTX no Brasil: com 14 shows confirmados, veja quanto custa conhecer o grupo de k-pop e garantir fotos exclusivas

NTX no Brasil: com 14 shows confirmados, veja quanto custa conhecer o grupo de k-pop e garantir fotos exclusivas

Imagem - Astro de ‘O Iluminado’ faz rara aparição em seu aniversário de 89 anos; confira

Astro de ‘O Iluminado’ faz rara aparição em seu aniversário de 89 anos; confira

Tags:

Shakira Copacabana bbb 26 Todo Mundo no rio Samira Sagr

Mais recentes

Imagem - Xuxa deixar vazar conversas de grupo secreto com Anitta e Juliette: ‘Falar mal do povo’

Xuxa deixar vazar conversas de grupo secreto com Anitta e Juliette: ‘Falar mal do povo’
Imagem - Mel Maia recorda bastidores de 'Além do Tempo' com animais inusitados em comemoração à reprise na TV Globo; veja fotos

Mel Maia recorda bastidores de 'Além do Tempo' com animais inusitados em comemoração à reprise na TV Globo; veja fotos
Imagem - Mateus Solano marca presença no aniversário da ex, Paula Braun, e chama atenção

Mateus Solano marca presença no aniversário da ex, Paula Braun, e chama atenção