Ex-BBB Samira Sagr fará cobertura digital do show de Shakira no Rio

Kamila Macedo
Publicado em 27 de abril de 2026 às 18:01
Nesta segunda-feira (27), foi anunciado que a ex-BBB Samira Sagr integrará a equipe de cobertura do show “Todo Mundo no Rio”, que traz Shakira à praia de Copacabana no próximo sábado (2). Diretamente da areia, Samira ficará responsável por produzir conteúdo digital exclusivo para as redes sociais do Multishow e para o Globoplay.
A parceria coloca a influenciadora no centro da estratégia digital do evento, que será transmitido simultaneamente pela TV e pelo streaming, todos sob o guarda-chuva da Rede Globo.
Samira (BBB 26)
O anúncio foi feito em uma publicação conjunta entre os perfis oficiais do Multishow, Globoplay e da própria Samira. Na publicação, Samira brinca com o icônico bordão de Shakira: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" (As mulheres já não choram, as mulheres faturam). No vídeo promocional, são utilizados recortes da ex-sister chorando no BBB 26, seguido por uma transição em que ela aparece animada, disparando notas fictícias com uma "pistola de dinheiro". Um detalhe que chamou a atenção dos seguidores foi que o rosto impresso nas cédulas era Lindolfo, seu cachorro de três patas.
Samira, que teve sua trajetória no reality marcada pelas frequentes crises de choro, aproveitou a referência para dar o tom humorístico ao anúncio.
A cobertura do “Todo Mundo no Rio” começa às 21h20 do dia 2 de maio, sábado. O público poderá acompanhar o espetáculo tanto pela TV quanto pelo streaming, com a transmissão sendo de forma simultânea.
Shakira