TELEVISÃO

William Bonner recebe 33 troféus e Glória Pires é homenageada; saiba o que ocorreu no Troféu Imprensa 2026

Em noite marcada pelos 75 anos da TV brasileira, premiação do SBT reúne grandes personalidades

K Kamila Macedo

Publicado em 27 de abril de 2026 às 15:57

William Bonner foi liberado pela Globo e compareceu ao Troféu Imprensa pela primeira vez Crédito: Reprodução/Instagram

No último domingo (26), a 56ª edição do Troféu Imprensa, tradicional premiação anual realizada no SBT, revelou os grandes vencedores das categorias que celebram os destaques da televisão brasileira. Em 2026, Patrícia Abravanel e Celso Portiolli dividiram o comando da cerimônia, realizada nos estúdios da Anhanguera, em São Paulo.

Em uma edição especial para comemorar os 75 anos da televisão no Brasil, a premiação contou com 15 categorias, incluindo a inédita "Comercial do Ano". O evento também prestou tributo a ícones da dramaturgia e do entretenimento. A apresentadora Ana Maria Braga e a atriz Glória Pires foram honradas com o troféu especial “Pela Sua História”, destacando suas trajetórias televisivas na memória do público.

Visivelmente emocionada, Glória Pires relembrou a relação entre seu pai, Antônio Carlos Pires (o eterno Joselino Barbacena da Escolinha do Professor Raimundo), e Silvio Santos. "Estar aqui relembrando o teu pai e o meu pai, que foram contemporâneos e começaram juntos, é muito especial", disse a atriz a Patrícia Abravanel. “Todos os prêmios que recebo são para o meu pai e para a minha família. Tenho muita honra de estar aqui”. Vale lembrar que o primeiro troféu de Glória foi entregue pelo próprio Silvio Santos, em 1994, por sua atuação como as gêmeas Ruth e Raquel em Mulheres de Areia.

Glória Pires vive nova fase 1 de 5

Um dos momentos mais comentados nas redes sociais foi a presença de William Bonner. O jornalista compareceu à cerimônia pela primeira vez para retirar nada menos que 33 troféus, acumulados ao longo de décadas de vitórias por seu trabalho no Jornal Nacional.

Em seu discurso de agradecimento, Bonner rendeu homenagens ao legado de Silvio Santos e destacou o mérito da premiação em reconhecer profissionais de emissoras concorrentes.

"O Troféu Imprensa nos faz lembrar do seu pai, celebrando este momento e valorizando talentos. Estou extremamente emocionado", expressou o jornalista a Patrícia. "Tenho 62 anos e acompanho este prêmio desde criança. Todos sabemos da relevância desta honraria, que é generosa ao premiar profissionais de todas as casas; sempre foi assim."

Bonner, que deixou a bancada do Jornal Nacional em outubro de 2025, dedicou os troféus à sua antiga equipe: "Um telejornal é feito por centenas de profissionais em cada canto do país e no exterior. Este prêmio pertence a todos eles". Antes de sair do palco, ele atendeu aos pedidos e encerrou sua participação com o icônico e nostálgico "boa noite".

William Bonner dando o seu 'Boa Noite' e recebendo suas 33 estatuetas pela sua carreira e pelo "Jornal Nacional". Até hoje não tinha levado porque a Globo não o liberava. TRINTA E TRÊS. #TroféuImprensa pic.twitter.com/c8sibmAkRR — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 27, 2026

Veja quem ganhou o Troféu Imprensa 2026 (votado pelo júri):

Melhor programa diário — "Mais você" (TV Globo)

Melhor conteúdo infantil — "Mundo da Lua" (TV Cultura)

Melhor jornal — "Jornal Nacional" (TV Globo)

Melhor programa de auditório — "Domingão com Huck" (TV Globo) e "Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel" (SBT)

Melhor cantora — Simone Mendes

Melhor apresentador — Celso Portiolli ("Domingo legal", SBT) e Luciano Huck ("Domingão com Huck", TV Globo);

Melhor apresentadora — Ana Maria Braga ("Mais você", TV Globo)

Melhor música — "P de Pecado", Menos É Mais e Simone Mendes

Melhor reality — "A fazenda 17" (TV Record)

Melhor cantor — João Gomes

Melhor novela — "Beleza Fatal" (HBO Max/Band)

Melhor comercial — "Álbum de fotos" (O Boticário)

Melhor ator — Alexandre Nero ("Vale tudo", TV Globo)

Melhor atriz — Debora Bloch ("Vale tudo", TV Globo)

Revelação — Pedro Novaes (ator)

Veja quem ganhou o Troféu Internet (votado pelos internautas):

Melhor programa diário — "Mais você" (TV Globo)

Melhor conteúdo infantil — "Sábado animado" (SBT)

Melhor jornal — "Jornal Nacional" (TV Globo)

Melhor programa de auditório — "Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel" (SBT)

Melhor cantora — Ana Castela

Melhor apresentador — Celso Portiolli do "Domingo Legal" (SBT)

Melhor apresentadora — Patricia Abravanel do "Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel" (SBT)

Melhor música — "P de Pecado", Menos É Mais e Simone Mendes

Melhor reality — "A fazenda 17" (TV Record)

Melhor cantor — João Gomes

Melhor novela — "Vale tudo" (TV Globo)

Melhor ator — Alexandre Nero ("Vale tudo", TV Globo)

Melhor atriz — Debora Bloch ("Vale tudo", TV Globo)