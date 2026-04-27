ASTROLOGIA

Câncer, Libra e mais 2 signos podem ter reencontros marcantes a partir de hoje (27 de abril)

Conversas sinceras e a necessidade de limites saudáveis marcam a semana

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de abril de 2026 às 17:17

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A partir desta segunda-feira, o céu exige transparência absoluta e coragem para dizer o que se sente. Para os signos de água e ar, a vibração favorece o entendimento, mas também o encerramento de ciclos que já não agregam. Se você estava esperando uma 'segunda chance' ou o retorno de alguém que marcou sua história, fique atento aos sinais: o universo está preparando o terreno para que verdades venham à tona.



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Para Câncer e Libra, o desafio e a bênção da semana estão na imposição de limites. Amar não significa aceitar tudo, e você perceberá que a relação só se fortalece quando o respeito ao espaço mútuo é priorizado. Uma conversa que vinha sendo adiada pode finalmente acontecer, trazendo um alívio imenso e a clareza necessária para decidir se o caminho deve ser seguido a dois ou de forma independente. Não tenha medo de ser honesto com seus desejos.



Já Escorpião e Peixes vivem uma fase de sensibilidade aguçada. A intuição será sua melhor conselheira para identificar quem realmente merece um lugar na sua vida. Existe uma forte tendência a reencontros inesperados, seja por uma mensagem ou um encontro casual na rua. O segredo aqui é não se deixar levar apenas pela nostalgia, mas avaliar se a pessoa que volta hoje condiz com quem você se tornou.