Vocalista do Paramore, Hayley Williams anuncia show no Brasil; saiba detalhes

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de abril de 2026 às 12:01
A espera acabou para os fãs brasileiros! A produtora 30e confirmou que a cantora Hayley Williams desembarca no Brasil, em São Paulo, no dia 12 de novembro para uma apresentação única no Espaço Unimed. A turnê, batizada de 'The Hayley Williams Show', promete uma imersão nos projetos solo da artista, que brilhou recentemente com o disco 'Ego Death At A Bachelorette Party', sucesso de crítica e indicado ao Grammy.
Hayley Williams anuncia show solo em São Paulo
Se você quer garantir seu lugar, fique atento. O cadastro para a pré-venda exclusiva (HW HQ) já abriu nesta segunda-feira (27). Para quem quer a pré-venda oficial para fãs, os portões virtuais se abrem no dia 4 de maio, às 10h. Já a venda para o público geral acontece no dia 6 de maio, também a partir das 10h, através do site da Eventim. Os preços variam entre R$ 282,50 (meia-entrada na pista) e R$ 995,00 (inteira no Camarote B).
Mesmo sendo mundialmente conhecida como o rosto e a voz do Paramore, Hayley construiu um caminho sólido e autêntico fora da banda. O show em São Paulo não deve ser apenas uma apresentação, mas uma celebração dessa nova fase artística.
A organização do evento confirmou que os portões do Espaço Unimed abrem às 19h no dia do show. Com a bilheteria física funcionando no Allianz Parque a partir do dia 7 de maio (caso ainda restem ingressos).