MÚSICA

Vocalista do Paramore, Hayley Williams anuncia show no Brasil; saiba detalhes

Cantora apresenta sucessos da carreira solo e do aclamado álbum 'Ego Death At A Bachelorette Party'.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de abril de 2026 às 12:01

Hayley Williams Crédito: Divulgação

A espera acabou para os fãs brasileiros! A produtora 30e confirmou que a cantora Hayley Williams desembarca no Brasil, em São Paulo, no dia 12 de novembro para uma apresentação única no Espaço Unimed. A turnê, batizada de 'The Hayley Williams Show', promete uma imersão nos projetos solo da artista, que brilhou recentemente com o disco 'Ego Death At A Bachelorette Party', sucesso de crítica e indicado ao Grammy.

Hayley Williams anuncia show solo em São Paulo 1 de 7

Se você quer garantir seu lugar, fique atento. O cadastro para a pré-venda exclusiva (HW HQ) já abriu nesta segunda-feira (27). Para quem quer a pré-venda oficial para fãs, os portões virtuais se abrem no dia 4 de maio, às 10h. Já a venda para o público geral acontece no dia 6 de maio, também a partir das 10h, através do site da Eventim. Os preços variam entre R$ 282,50 (meia-entrada na pista) e R$ 995,00 (inteira no Camarote B).

Setores e preços:

Pista - R$ 282,50 (meia-entrada) | R$ 565,00 (inteira)



Pista Premium - R$ 432,50 (meia-entrada) | R$ 865,00 (inteira)



Mezanino - R$ 472,50 (meia-entrada) | R$ 945,00 (inteira)



Camarote A - R$ 497,50 (meia-entrada) | R$ 995,00 (inteira)



Camarote B - R$ 497,50 (meia-entrada) | R$ 995,00 (inteira)



Mesmo sendo mundialmente conhecida como o rosto e a voz do Paramore, Hayley construiu um caminho sólido e autêntico fora da banda. O show em São Paulo não deve ser apenas uma apresentação, mas uma celebração dessa nova fase artística.