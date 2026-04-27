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Vocalista do Paramore, Hayley Williams anuncia show no Brasil; saiba detalhes

Cantora apresenta sucessos da carreira solo e do aclamado álbum 'Ego Death At A Bachelorette Party'.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de abril de 2026 às 12:01

Hayley Williams anuncia show solo em São Paulo
Hayley Williams   Crédito: Divulgação

A espera acabou para os fãs brasileiros! A produtora 30e confirmou que a cantora Hayley Williams desembarca no Brasil, em São Paulo, no dia 12 de novembro para uma apresentação única no Espaço Unimed. A turnê, batizada de 'The Hayley Williams Show', promete uma imersão nos projetos solo da artista, que brilhou recentemente com o disco 'Ego Death At A Bachelorette Party', sucesso de crítica e indicado ao Grammy.

Hayley Williams anuncia show solo em São Paulo

Hayley Williams anuncia show solo em São Paulo por Divulgação
Hayley Williams anuncia show solo em São Paulo por Divulgação
Hayley Williams é vocalista da banda Paramore por Divulgação
Hayley Williams por Divulgação
Hayley Williams por Divulgação
Hayley Williams é vocalista da banda Paramore por Reprodução/YouTube
Hayley Williams por Divulgação
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Hayley Williams anuncia show solo em São Paulo por Divulgação

Se você quer garantir seu lugar, fique atento. O cadastro para a pré-venda exclusiva (HW HQ) já abriu nesta segunda-feira (27). Para quem quer a pré-venda oficial para fãs, os portões virtuais se abrem no dia 4 de maio, às 10h. Já a venda para o público geral acontece no dia 6 de maio, também a partir das 10h, através do site da Eventim. Os preços variam entre R$ 282,50 (meia-entrada na pista) e R$ 995,00 (inteira no Camarote B).

  • Setores e preços:

  • Pista - R$ 282,50 (meia-entrada) | R$ 565,00 (inteira)
  • Pista Premium - R$ 432,50 (meia-entrada) | R$ 865,00 (inteira)
  • Mezanino - R$ 472,50 (meia-entrada) | R$ 945,00 (inteira)
  • Camarote A - R$ 497,50 (meia-entrada) | R$ 995,00 (inteira)
  • Camarote B - R$ 497,50 (meia-entrada) | R$ 995,00 (inteira)

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Mesmo sendo mundialmente conhecida como o rosto e a voz do Paramore, Hayley construiu um caminho sólido e autêntico fora da banda. O show em São Paulo não deve ser apenas uma apresentação, mas uma celebração dessa nova fase artística. 

A organização do evento confirmou que os portões do Espaço Unimed abrem às 19h no dia do show. Com a bilheteria física funcionando no Allianz Parque a partir do dia 7 de maio (caso ainda restem ingressos).

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Tags:

Música Cantora Show são Paulo Hayley Williams Paramore

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