ASTROLOGIA

Sentimentos explodem e verdades vêm à tona no amor nesta semana (entre 27 de abril e 3 de maio)

Lua cheia em Escorpião intensifica emoções e revela o que estava oculto

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de abril de 2026 às 13:00

Signos e amor Crédito: Imagem criada com IA

A semana começa com um clima mais tenso nas relações, pedindo cautela com palavras e atitudes impulsivas. Aos poucos, a energia muda e abre espaço para conversas profundas, reconexões e até viradas importantes. O ponto alto acontece com a lua cheia em Escorpião no dia 1º de maio, que ilumina emoções escondidas, expõe dinâmicas de poder e faz cada signo encarar o que realmente sente. Apesar da intensidade, há espaço para cura, alinhamento e decisões mais maduras no amor. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: A semana traz intensidade e desejo de conexão mais profunda. A comunicação ganha destaque, então falar o que sente pode transformar tudo. A lua cheia ativa seu lado mais íntimo e emocional. Dica cósmica: Seja honesto sobre seus sentimentos, mas sem agir no impulso.

Touro: Com mais estabilidade chegando, você começa a se sentir mais seguro no amor. A lua cheia coloca os relacionamentos em foco e pode trazer decisões importantes a dois. Dica cósmica: Escute mais o outro antes de tomar qualquer decisão.

Gêmeos: Seu magnetismo está em alta e você chama atenção naturalmente. Mas emoções inesperadas podem surgir com força no fim da semana. Dica cósmica: Aproveite o momento, mas não ignore o que sente de verdade.

O café ideal para cada signo 1 de 13

Câncer: Um momento mais sensível pede recolhimento no início da semana, mas o amor ganha força depois. A lua cheia favorece romance e conexões especiais. Dica cósmica: Permita-se viver o amor sem medo.

Leão: O começo pode trazer atritos, principalmente em relações mais próximas. Mas há chance de resolver tudo com diálogo. O fim da semana pede cuidado com reações exageradas. Dica cósmica: Controle o orgulho e priorize a harmonia.

Virgem: A semana traz ajustes importantes na forma como você se relaciona. Conversas sinceras ajudam a equilibrar a troca afetiva. Dica cósmica: Fale o que pensa, mas com sensibilidade.

O cachorro que representa cada signo 1 de 13

Libra: O amor ganha movimento, mas também pode trazer alguns conflitos. A lua cheia mexe com sua autoestima e pede mais segurança emocional. Dica cósmica: Não baseie suas decisões na insegurança.

Escorpião: Você está no centro de tudo. A lua cheia no seu signo traz revelações e coloca seus desejos em primeiro plano. Dica cósmica: Priorize o que realmente faz sentido pra você.

Sagitário: Um certo distanciamento pode acontecer, fazendo você refletir sobre o que quer no amor. Nem tudo é tão claro agora. Dica cósmica: Não force respostas, deixe as coisas fluírem.

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Capricórnio: O amor fica mais leve e divertido, mas a lua cheia traz intensidade emocional. Você pode se surpreender com o que sente. Dica cósmica: Não reprima suas emoções.

Aquário: Sua vida amorosa ganha movimento, mas a intensidade da semana pode te tirar da zona de conforto. Dica cósmica: Evite conflitos desnecessários e escolha bem suas palavras.