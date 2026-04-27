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Sentimentos explodem e verdades vêm à tona no amor nesta semana (entre 27 de abril e 3 de maio)

Lua cheia em Escorpião intensifica emoções e revela o que estava oculto

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de abril de 2026 às 13:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem criada com IA

A semana começa com um clima mais tenso nas relações, pedindo cautela com palavras e atitudes impulsivas. Aos poucos, a energia muda e abre espaço para conversas profundas, reconexões e até viradas importantes. O ponto alto acontece com a lua cheia em Escorpião no dia 1º de maio, que ilumina emoções escondidas, expõe dinâmicas de poder e faz cada signo encarar o que realmente sente. Apesar da intensidade, há espaço para cura, alinhamento e decisões mais maduras no amor. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries: A semana traz intensidade e desejo de conexão mais profunda. A comunicação ganha destaque, então falar o que sente pode transformar tudo. A lua cheia ativa seu lado mais íntimo e emocional. Dica cósmica: Seja honesto sobre seus sentimentos, mas sem agir no impulso.

Touro: Com mais estabilidade chegando, você começa a se sentir mais seguro no amor. A lua cheia coloca os relacionamentos em foco e pode trazer decisões importantes a dois. Dica cósmica: Escute mais o outro antes de tomar qualquer decisão.

Gêmeos: Seu magnetismo está em alta e você chama atenção naturalmente. Mas emoções inesperadas podem surgir com força no fim da semana. Dica cósmica: Aproveite o momento, mas não ignore o que sente de verdade.

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Câncer: Um momento mais sensível pede recolhimento no início da semana, mas o amor ganha força depois. A lua cheia favorece romance e conexões especiais. Dica cósmica: Permita-se viver o amor sem medo.

Leão: O começo pode trazer atritos, principalmente em relações mais próximas. Mas há chance de resolver tudo com diálogo. O fim da semana pede cuidado com reações exageradas. Dica cósmica: Controle o orgulho e priorize a harmonia.

Virgem: A semana traz ajustes importantes na forma como você se relaciona. Conversas sinceras ajudam a equilibrar a troca afetiva. Dica cósmica: Fale o que pensa, mas com sensibilidade.

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
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Cachorros por Shutterstock

Libra: O amor ganha movimento, mas também pode trazer alguns conflitos. A lua cheia mexe com sua autoestima e pede mais segurança emocional. Dica cósmica: Não baseie suas decisões na insegurança.

Escorpião: Você está no centro de tudo. A lua cheia no seu signo traz revelações e coloca seus desejos em primeiro plano. Dica cósmica: Priorize o que realmente faz sentido pra você.

Sagitário: Um certo distanciamento pode acontecer, fazendo você refletir sobre o que quer no amor. Nem tudo é tão claro agora. Dica cósmica: Não force respostas, deixe as coisas fluírem.

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Capricórnio: O amor fica mais leve e divertido, mas a lua cheia traz intensidade emocional. Você pode se surpreender com o que sente. Dica cósmica: Não reprima suas emoções.

Aquário: Sua vida amorosa ganha movimento, mas a intensidade da semana pode te tirar da zona de conforto. Dica cósmica: Evite conflitos desnecessários e escolha bem suas palavras.

Peixes: O amor flui com mais facilidade e conexão emocional. A lua cheia pode trazer momentos especiais ou até decisões importantes. Dica cósmica: Siga sua intuição sem medo.

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Signo Amor Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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