DOENÇA RARA

Mulher ignora dor de cabeça pensando ser estresse e descobre um tumor cerebral raro e agressivo

O caso de uma mulher de 32 anos mostra como sintomas tratados como algo comum podem esconder uma doença rara e de evolução rápida



Agência Correio

Matheus Ribeiro

Publicado em 27 de abril de 2026 às 14:00

Após meses de dores de cabeça e sinais ignorados, exames revelaram um tumor cerebral raro e agressivo Crédito: Freepik

O que parecia ser apenas estresse do dia a dia terminou em um diagnóstico grave: uma mulher de 32 anos descobriu um tumor cerebral raro e agressivo após meses convivendo com dores de cabeça persistentes e sintomas subestimados.

O caso acende um alerta para sinais que muita gente costuma ignorar, como dor de cabeça frequente, alterações na visão e piora rápida do quadro, sintomas que podem acompanhar tumores no sistema nervoso central.

No início, as queixas receberam explicações comuns, como estresse, alterações hormonais e sobrecarga da rotina. Só que, com o passar dos meses, o problema avançou e mostrou que o corpo já vinha emitindo sinais importantes.

Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças 1 de 8

Quando a dor de cabeça deixa de ser comum

A história ganhou repercussão após a divulgação do caso de Libby Woolaston, moradora de Wolverhampton, na Inglaterra. Em meio às buscas por ajuda, ela ouviu até a frase: “Você não acha que são seus filhos causando dor de cabeça?”.

Enquanto isso, os sintomas seguiram em progressão. A dor persistiu, surgiram alterações hormonais e, depois, a situação piorou de forma acelerada, até que o tumor passou a comprometer estruturas delicadas do cérebro.

Crescimento rápido mudou o rumo do diagnóstico

Exames mostraram que a massa cresceu de cerca de 1,5 centímetro para mais de 5 centímetros em apenas um mês. Com a expansão, o tumor pressionou o nervo óptico, e a paciente perdeu a visão de um dos olhos.

Após cirurgia de aproximadamente quatro horas, veio a confirmação: tratava-se de um tumor rabdoide teratoide atípico, o AT/RT, um câncer cerebral de grau 4, raro e de crescimento rápido, mais comum em crianças, mas também possível em adultos.

Quais sinais merecem atenção

Especialistas apontam que tumores cerebrais podem provocar dor de cabeça persistente, náuseas, vômitos, convulsões, perda de equilíbrio, alterações visuais e mudanças cognitivas ou de comportamento. O avanço costuma exigir investigação médica sem demora.