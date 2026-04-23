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Você está chamando seu pet do jeito errado, e é por isso que muitas vezes ele te ignora

Especialistas explicam por que o tom da voz pesa mais do que o apelido na forma como cães e gatos reagem

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

Publicado em 23 de abril de 2026 às 20:00

Entenda como pequenos hábitos do dia a dia podem melhorar, ou confundir, a comunicação com seu animal
Entenda como pequenos hábitos do dia a dia podem melhorar, ou confundir, a comunicação com seu animal Crédito: Pexels

Você pode chamar seu cachorro de vários apelidos ou até inventar nomes completamente aleatórios. Mas existe um detalhe que muita gente ignora. Os pets entendem muito mais o tom da voz do que o apelido em si.

Sim, aquele jeito mais agudo, carinhoso e até meio “infantil” que a gente usa sem perceber faz toda a diferença.

Q.I. do cão: veja as raças de cachorros mais inteligentes

Pastor-belga malinois abre a lista dos cães mais inteligentes do mundo. De faro apurado, a raça é excelente para ajudar em investigações policiais, além de proteger casas, locais públicos e pontos comerciais  (Shutterstock) por Shutterstock
O pastor alemão e o pastor belga malinois compartilham semelhanças, mas são distintos em diversos aspectos (Imagem: Julia Malsagova | Shutterstock) por Imagem: Julia Malsagova | Shutterstock
O pastor belga malinois é extremamente inteligente, leal e energético (Imagem: George Trumpeter | Shutterstock) por Imagem: George Trumpeter | Shutterstock
Inteligente e sempre alerta, o pastor belga malinois tem uma natureza protetora e determinada (Imagem: Victoria Antonova | Shutterstock) por Imagem: Victoria Antonova | Shutterstock
Kelpie australiano: cachorro ativo e inteligente, ideal para tutores com muita disposição por Reprodução/Pexels
Kelpie australiano foi criado para ser cão de pastoreio e que fosse resistente o bastante para correr longas distâncias nas fazendas por Pixabay
Kelpie australiano. Eles são cães inteligentes e apegados aos tutores, são obedientes e independentes, mas não devem ficar longos períodos sozinhos e podem ficar entediados com certa facilidade por Reprodução/Pexels
O labrador retriever é uma das raças de cachorro mais populares do mundo (Imagem: Rosa Jay | Shutterstock) por
O labrador retriever é um cachorro inteligente e sociável, ótimo para tutores iniciantes (Imagem: sanjagrujic | Shutterstock) por Imagem: sanjagrujic | Shutterstock
O labrador retriever tem olhos grandes e orelhas caídas que o tornam ainda mais encantador (Imagem: otsphoto | Shutterstock) por
O labrador retriever é um excelente parceiro em trajetos planos e climas mais amenos (Imagem: Radomir Rezny | Shutterstock) por Imagem: Radomir Rezny | Shutterstock
Para manter o bem-estar do labrador retriever, é necessária uma dieta equilibrada (Imagem: Christian Mueller | Shutterstock) por
O border collie é considerado um dos cães mais inteligentes do mundo (Imagem: Arnold.Petersen | Shutterstock) por Imagem: Arnold.Petersen | Shutterstock
O border collie utiliza um olhar fixo e movimentos suaves para conduzir o rebanho (Imagem: Iulia_C | Shutterstock) por Imagem: Iulia_C | Shutterstock
O border collie é considerado o cachorro mais inteligente do mundo (Imagem: LSphotoCZ | Shutterstock) por Imagem: LSphotoCZ | Shutterstock
Os cachorros da raça border collie são conhecidos por sua inteligência e energia infinita (Imagem: Aneta Jungerova | Shutterstock) por
O border collie pode acompanhar tutores em corridas de longa distância (Imagem: Aneta Jungerova | Shutterstock) por Imagem: Aneta Jungerova | Shutterstock
O pastor australiano e o border collie são visualmente parecidos, mas diferentes em vários outros aspectos (Imagem: JKiri | Shutterstock) por Imagem: JKiri | Shutterstock
O golden retriever une inteligência, equilíbrio e uma paciência exemplar com crianças (Imagem: Donamen | Shutterstock) por Imagem: Donamen | Shutterstock
Os filhotes de golden retriever têm olhos expressivos e orelhas caídas que adicionam um toque de doçura à sua aparência (Imagem: Orientgold | Shutterstock) por
O golden retriever é extremamente dócil, obediente e sociável (Imagem: neelsky | Shutterstock) por Imagem: neelsky | Shutterstock
O golden retriever é reconhecido por sua inteligência e gentileza (Imagem: Nikaletto | Shutterstock) por Imagem: Nikaletto | Shutterstock
O golden retriever é um cachorro de temperamento dócil e carinhoso (Imagem: neelsky | Shutterstock) por Imagem: neelsky | Shutterstock
O golden retriever é um cachorro que, devido à inteligência, é muito utilizado como cão-guia (Imagem: Nikaletto | Shutterstock) por Imagem: Nikaletto | Shutterstock
O pastor australiano é conhecido pela inteligência, obediência e enorme disposição (Imagem: kathrineva20 | Shutterstock) por Imagem: kathrineva20 | Shutterstock
Por ser extremamente ativo, o pastor australiano necessita de uma dieta equilibrada e nutritiva (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
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O pastor de Shetland demanda uma alimentação rica em proteínas de qualidade, vitaminas e minerais (Imagem: MirasWonderland | Shutterstock) por Imagem: MirasWonderland | Shutterstock
A raça pastor de Shetland é admirada tanto em competições de beleza e obediência quanto como animal de estimação (Imagem: Piotr Piatrouski | Shutterstock) por Imagem: Piotr Piatrouski | Shutterstock
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Os cachorros da raça cocker spaniel são alegres e brincalhões (Imagem: otsphoto | Shutterstock) por
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Muito inteligente, o pastor australiano precisa de exercícios físicos e mentais regulares (Imagem: Mariya Kuzema | Shutterstock) por Imagem: Mariya Kuzema | Shutterstock
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Pastor-belga malinois abre a lista dos cães mais inteligentes do mundo. De faro apurado, a raça é excelente para ajudar em investigações policiais, além de proteger casas, locais públicos e pontos comerciais  (Shutterstock) por Shutterstock

Especialistas explicam que cães e gatos aprendem por associação, ou seja, eles ligam sons a experiências como carinho, comida e passeio.

O segredo está na forma como você fala

Pode reparar no dia a dia: quando você chama com a voz animada, ele vem correndo. Se o tom é mais sério, ele entra em alerta. Já quando é carinhoso, ele relaxa.

Isso acontece porque os pets reconhecem padrões sonoros, não palavras exatas.

A entonação transmite emoção, e a repetição cria uma memória emocional.

Ou seja: seu pet não responde ao “apelido fofo”, mas ao que ele sente ao ouvir.

Cachorro

Você pode ter vários apelidos, mas seu pet entende mesmo é a conexão que vem na sua voz por Pexels
Não é o apelido que faz seu pet correr até você, é o jeito como você fala por Pexels
Voz animada, tom carinhoso ou chamado sério: seu pet reage à emoção, não às palavras por Pexels
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Você pode ter vários apelidos, mas seu pet entende mesmo é a conexão que vem na sua voz por Pexels

Por que a gente cria tantos apelidos?

Se você começou com um nome e hoje já usa vários, isso é mais comum do que parece.

Dar apelidos acontece porque reforça o vínculo afetivo, cria uma linguagem própria entre tutor e pet e aproxima o animal da dinâmica familiar.

Além disso, muitos apelidos seguem padrões parecidos com a fala com crianças, com rimas, repetições e sons mais suaves.

Isso pode confundir o animal?

Depende.

Se você muda o nome o tempo todo, sem nenhum padrão, o pet pode demorar mais para responder.

Mas quando há consistência e associação positiva, acontece o contrário: o animal consegue reconhecer vários “nomes” sem dificuldade.

Na prática: como melhorar a comunicação com seu pet

  • Prefira apelidos curtos e sonoros
  • Use o mesmo tom em situações parecidas
  • Evite chamar com voz irritada
  • Observe como ele reage

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Cachorro Pets Nome

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