ENCONTRO EMOCIONANTE

Ana Paula se emociona ao encontrar Xuxa após vencer o BBB 26 em entrevista ao Fantástico

Campeã citou apresentadora após morte do pai no reality e vive reencontro marcante no dominical

Heider Sacramento

Publicado em 23 de abril de 2026 às 21:03

Ana Paula chora ao encontrar Xuxa após vencer o BBB 26 Crédito: Reprodução/Instagram

Ana Paula Renault vai protagonizar um dos momentos mais emocionantes do Fantástico neste domingo (26). A vencedora do Big Brother Brasil aparece chorando ao encontrar Xuxa Meneghel após a vitória no reality.

O encontro ganhou ainda mais significado porque, nos últimos dias de confinamento, Ana Paula perdeu o pai e precisou decidir se deixaria ou não o programa. Durante uma edição ao vivo, a sister relembrou um episódio envolvendo Xuxa para justificar sua força naquele momento delicado.

Ana Paula Renault encontra Xuxa 1 de 5

“Eu acho que eu assisti quando o pai dela morreu. Isso me marcou”, disse Ana Paula dentro da casa. Em seguida, exaltou a apresentadora. “A Xuxa nunca teve medo de ser ela. Ela apresentou o programa e disse que tinha que ir mesmo... É muito forte.”

Sensibilizada com a fala da participante, Xuxa usou as redes sociais na época para enviar apoio público à mineira. “Ana, eu queria te dar um abraço de coração com coração”, escreveu a eterna Rainha dos Baixinhos.

Agora, o abraço finalmente aconteceu. Em trecho divulgado pelo Fantástico, Xuxa emociona Ana Paula ao dizer: “O que eu mais queria receber em alguns momentos da minha vida não eram palavras, e sim abraços. Quando te vi lá, eu queria muito te dar esse abraço”.