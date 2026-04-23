Ana Paula se emociona ao encontrar Xuxa após vencer o BBB 26 em entrevista ao Fantástico

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 23 de abril de 2026 às 21:03
Ana Paula Renault vai protagonizar um dos momentos mais emocionantes do Fantástico neste domingo (26). A vencedora do Big Brother Brasil aparece chorando ao encontrar Xuxa Meneghel após a vitória no reality.
O encontro ganhou ainda mais significado porque, nos últimos dias de confinamento, Ana Paula perdeu o pai e precisou decidir se deixaria ou não o programa. Durante uma edição ao vivo, a sister relembrou um episódio envolvendo Xuxa para justificar sua força naquele momento delicado.
Ana Paula Renault encontra Xuxa
“Eu acho que eu assisti quando o pai dela morreu. Isso me marcou”, disse Ana Paula dentro da casa. Em seguida, exaltou a apresentadora. “A Xuxa nunca teve medo de ser ela. Ela apresentou o programa e disse que tinha que ir mesmo... É muito forte.”
Sensibilizada com a fala da participante, Xuxa usou as redes sociais na época para enviar apoio público à mineira. “Ana, eu queria te dar um abraço de coração com coração”, escreveu a eterna Rainha dos Baixinhos.
Agora, o abraço finalmente aconteceu. Em trecho divulgado pelo Fantástico, Xuxa emociona Ana Paula ao dizer: “O que eu mais queria receber em alguns momentos da minha vida não eram palavras, e sim abraços. Quando te vi lá, eu queria muito te dar esse abraço”.
A campeã se emociona imediatamente e cai no choro durante o reencontro, em uma cena que já vem comovendo fãs nas redes sociais antes mesmo da exibição completa.