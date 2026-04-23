Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Casa do Patrão: prêmio de R$ 2 milhões, 81 dias e dinâmica inédita; veja tudo sobre o reality

Boninho revela detalhes do novo programa da Record, que estreia dia 27 com Leandro Hassum no comando

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de abril de 2026 às 20:39

Casa do Patrão estreia dia 27 com prêmio de até R$ 2 milhões
Casa do Patrão estreia dia 27 com prêmio de até R$ 2 milhões Crédito: Divulgação/Record

Casa do Patrão estreia na próxima segunda-feira (27), e já teve suas principais regras divulgadas por Boninho. Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (23), o diretor revelou duração, prêmio milionário, funcionamento da casa e a dinâmica semanal do novo reality da Record.

A temporada terá 81 dias de duração, com final marcada para 17 de julho. O prêmio principal pode chegar a R$ 2 milhões, mas o valor varia ao longo do jogo. Cada participante começa com uma quantia inicial, que pode aumentar ou diminuir conforme desempenho nas provas e decisões estratégicas.

Outro diferencial é o uso das redes sociais. Os participantes não terão administradores externos em seus perfis. Eles próprios vão gravar conteúdos dentro do confinamento, duas vezes por dia, e poderão publicar diretamente nas redes. Fora isso, não terão acesso à internet.

Participantes da Casa do Patrão

Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação
Andressa - Piauiense de 22 anos, é vendedora, estudante de enfermagem e mora em Canoas (RS), onde busca novas oportunidades por Divulgação
Bianca Becker - Aos 26 anos, Bianca mora com a mãe no RS, trabalha como massoterapeuta e é a atual Miss Grand Rio Grande do Sul por Divulgação
Jackson da Fonseca - Curitibano de 42 anos, é policial civil há 15 anos. Solteiro, diz gostar de aplicativos de relacionamento por Divulgação
João Victor Cassoli - Natural de Macaé, tem 29 anos, é engenheiro de produção e está desempregado. Faz bicos em pet shops e lives nas redes sociais por Divulgação
Jovan Nascimento - Recifense, é pai de um menino de 6 anos, trabalha como motoboy e também atua como instrutor de capoeira e praticante de Muay Thai por Divulgação
Luís Fellipe Alvim - Brasiliense de 31 anos, é formado em Educação Física, trabalha como motorista de aplicativo e ajuda a sustentar a família por Divulgação
Luiza Parlote - Natural do Espírito Santo, vive em Rondônia e trabalha com revenda de cosméticos, bijuterias e bicos como secretária e vendedora por Divulgação
Marcelo Skova - Paulistano da Zona Leste, é produtor de eventos, massoterapeuta, pai de um menino de 3 anos e apaixonado por pagode e samba por Divulgação
Mariana Bernardino - Moradora de Madureira, no Rio, tem 25 anos, é trancista e dona de um salão especializado em cabelos afro por Divulgação
Marina Keller - Consultora comercial de 26 anos, nasceu em Belém, já morou em Portugal e hoje vive em Florianópolis. por Divulgação
Matheus Barros - Gaúcho de 23 anos, é lutador de MMA, professor de artes marciais e também trabalha como marido de aluguel por Divulgação
Morena - Cearense de 27 anos, trabalha em uma pousada em Jericoacoara, divulga festas locais e ama praia, surf e altinha por Divulgação
Nataly Silva - Recifense de 30 anos, mãe adotiva de uma menina de 5 anos, trabalha como ambulante vendendo doces e chocolates por Reprodução
Nikita Salvador - Mineira de 39 anos, é advogada de Direito da Família, estrategista digital e entrou no reality com o sonho de ser mãe por Divulgação
Sheila Barbosa - Baiana de Salvador, tem 51 anos, é policial militar há 22 anos, psicóloga e ex-professora de matemática por Divulgação
Thiago - Goiano de 23 anos, é atleta, campeão estadual de corrida e formado em Educação Física por Divulgação
Vivão - Baiano de Salvador, começou sua trajetória artística nas ruas da cidade, virou estilista em São Paulo e já veste celebridades por Divulgação
1 de 18
Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação

O reality será apresentado por Leandro Hassum, enquanto a música de abertura ficará por conta de Zeca Pagodinho.

A estrutura da casa foi dividida em três ambientes principais. A Casa do Patrão será ocupada pelo líder da semana e aliados, com luxo e privilégios. A Casa do Trampo reunirá os jogadores responsáveis por tarefas domésticas, em ambiente mais simples e com regras rígidas. Já a Casa da Convivência funcionará como área neutra para interação entre todos.

Participantes da Casa do Patrão

Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação
Andressa - Piauiense de 22 anos, é vendedora, estudante de enfermagem e mora em Canoas (RS), onde busca novas oportunidades por Divulgação
Bianca Becker - Aos 26 anos, Bianca mora com a mãe no RS, trabalha como massoterapeuta e é a atual Miss Grand Rio Grande do Sul por Divulgação
Jackson da Fonseca - Curitibano de 42 anos, é policial civil há 15 anos. Solteiro, diz gostar de aplicativos de relacionamento por Divulgação
João Victor Cassoli - Natural de Macaé, tem 29 anos, é engenheiro de produção e está desempregado. Faz bicos em pet shops e lives nas redes sociais por Divulgação
Jovan Nascimento - Recifense, é pai de um menino de 6 anos, trabalha como motoboy e também atua como instrutor de capoeira e praticante de Muay Thai por Divulgação
Luís Fellipe Alvim - Brasiliense de 31 anos, é formado em Educação Física, trabalha como motorista de aplicativo e ajuda a sustentar a família por Divulgação
Luiza Parlote - Natural do Espírito Santo, vive em Rondônia e trabalha com revenda de cosméticos, bijuterias e bicos como secretária e vendedora por Divulgação
Marcelo Skova - Paulistano da Zona Leste, é produtor de eventos, massoterapeuta, pai de um menino de 3 anos e apaixonado por pagode e samba por Divulgação
Mariana Bernardino - Moradora de Madureira, no Rio, tem 25 anos, é trancista e dona de um salão especializado em cabelos afro por Divulgação
Marina Keller - Consultora comercial de 26 anos, nasceu em Belém, já morou em Portugal e hoje vive em Florianópolis. por Divulgação
Matheus Barros - Gaúcho de 23 anos, é lutador de MMA, professor de artes marciais e também trabalha como marido de aluguel por Divulgação
Morena - Cearense de 27 anos, trabalha em uma pousada em Jericoacoara, divulga festas locais e ama praia, surf e altinha por Divulgação
Nataly Silva - Recifense de 30 anos, mãe adotiva de uma menina de 5 anos, trabalha como ambulante vendendo doces e chocolates por Reprodução
Nikita Salvador - Mineira de 39 anos, é advogada de Direito da Família, estrategista digital e entrou no reality com o sonho de ser mãe por Divulgação
Sheila Barbosa - Baiana de Salvador, tem 51 anos, é policial militar há 22 anos, psicóloga e ex-professora de matemática por Divulgação
Thiago - Goiano de 23 anos, é atleta, campeão estadual de corrida e formado em Educação Física por Divulgação
Vivão - Baiano de Salvador, começou sua trajetória artística nas ruas da cidade, virou estilista em São Paulo e já veste celebridades por Divulgação
1 de 18
Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação

A dinâmica semanal promete movimentar o jogo. Aos sábados acontece a Prova do Patrão, que define quem comandará a casa e dividirá os grupos. Domingo será dia de festa. Na segunda, ocorre a prova Tô Fora, que permite sair da Casa do Trampo para a área de luxo.

LEIA MAIS 

Quem é Vivão? Baiano de Salvador entra no Casa do Patrão após vestir famosos e chamar atenção na moda

Quem é Sheila? Baiana de Salvador entra no Casa do Patrão, novo reality de Boninho na Record

Casa do Patrão: veja lista de participantes do novo reality de Boninho na Record

Na terça-feira será formada a berlinda chamada Tá na Reta, com indicações do Patrão, vencedor do Poder do Voto e votação da casa. Quarta-feira terá nova festa, quinta será dia de eliminação e sexta o programa exibirá o VAR, ferramenta que mostrará conversas e bastidores para todos os participantes.

Com formato inédito, aposta digital e forte expectativa, Casa do Patrão chega como uma das maiores estreias da TV em 2026.

Leia mais

Imagem - Brasileira processa empresa do maior youtuber do mundo por assédio sexual e moral

Brasileira processa empresa do maior youtuber do mundo por assédio sexual e moral

Imagem - Boninho se irrita com pergunta sobre Globo, dá resposta atravessada e gera climão em coletiva na Record

Boninho se irrita com pergunta sobre Globo, dá resposta atravessada e gera climão em coletiva na Record

Imagem - Como é o sítio luxuoso de Paolla Oliveira avaliado em R$ 2 milhões, com piscina e lareira na serra do Rio

Como é o sítio luxuoso de Paolla Oliveira avaliado em R$ 2 milhões, com piscina e lareira na serra do Rio

Tags:

Record Boninho Reality Show Casa do Patrão

Mais recentes

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (24 de abril): foco nas prioridades e decisões conscientes guiam o dia

Cor e número da sorte de hoje (24 de abril): foco nas prioridades e decisões conscientes guiam o dia
Imagem - As apostas de Cangaço Novo para a 2ª temporada, que estreia hoje (24)

As apostas de Cangaço Novo para a 2ª temporada, que estreia hoje (24)
Imagem - Helena Buarque revela por que nunca casou com Carlinhos Brown após 18 anos juntos

Helena Buarque revela por que nunca casou com Carlinhos Brown após 18 anos juntos