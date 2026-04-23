REALITY SHOW

Casa do Patrão: prêmio de R$ 2 milhões, 81 dias e dinâmica inédita; veja tudo sobre o reality

Boninho revela detalhes do novo programa da Record, que estreia dia 27 com Leandro Hassum no comando

Heider Sacramento

Publicado em 23 de abril de 2026 às 20:39

Casa do Patrão estreia dia 27 com prêmio de até R$ 2 milhões Crédito: Divulgação/Record

Casa do Patrão estreia na próxima segunda-feira (27), e já teve suas principais regras divulgadas por Boninho. Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (23), o diretor revelou duração, prêmio milionário, funcionamento da casa e a dinâmica semanal do novo reality da Record.

A temporada terá 81 dias de duração, com final marcada para 17 de julho. O prêmio principal pode chegar a R$ 2 milhões, mas o valor varia ao longo do jogo. Cada participante começa com uma quantia inicial, que pode aumentar ou diminuir conforme desempenho nas provas e decisões estratégicas.

Outro diferencial é o uso das redes sociais. Os participantes não terão administradores externos em seus perfis. Eles próprios vão gravar conteúdos dentro do confinamento, duas vezes por dia, e poderão publicar diretamente nas redes. Fora isso, não terão acesso à internet.

Participantes da Casa do Patrão 1 de 18

O reality será apresentado por Leandro Hassum, enquanto a música de abertura ficará por conta de Zeca Pagodinho.

A estrutura da casa foi dividida em três ambientes principais. A Casa do Patrão será ocupada pelo líder da semana e aliados, com luxo e privilégios. A Casa do Trampo reunirá os jogadores responsáveis por tarefas domésticas, em ambiente mais simples e com regras rígidas. Já a Casa da Convivência funcionará como área neutra para interação entre todos.

Participantes da Casa do Patrão 1 de 18

A dinâmica semanal promete movimentar o jogo. Aos sábados acontece a Prova do Patrão, que define quem comandará a casa e dividirá os grupos. Domingo será dia de festa. Na segunda, ocorre a prova Tô Fora, que permite sair da Casa do Trampo para a área de luxo.

Na terça-feira será formada a berlinda chamada Tá na Reta, com indicações do Patrão, vencedor do Poder do Voto e votação da casa. Quarta-feira terá nova festa, quinta será dia de eliminação e sexta o programa exibirá o VAR, ferramenta que mostrará conversas e bastidores para todos os participantes.