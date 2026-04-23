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Casa do Patrão: veja lista de participantes do novo reality de Boninho na Record

Programa estreia dia 27 de abril com elenco anônimo, perfis variados e representante de Salvador entre os competidores

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de abril de 2026 às 18:46

Casa do Patrão estreia dia 27 e Record revela participantes
Casa do Patrão estreia dia 27 e Record revela participantes Crédito: Divulgação

A Record revelou oficialmente o elenco de Casa do Patrão, novo reality comandado por Boninho após sua saída da Globo. A atração estreia no próximo 27 de abril, às 22h30, e chega cercada de expectativa no mercado televisivo.

O programa contará com 18 participantes anônimos, reunindo perfis diversos de diferentes regiões do país. Entre policiais, atletas, empreendedores, influenciadores e profissionais liberais, a disputa promete fortes personalidades e muitas reviravoltas.

Participantes da Casa do Patrão

Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação
Andressa - Piauiense de 22 anos, é vendedora, estudante de enfermagem e mora em Canoas (RS), onde busca novas oportunidades por Divulgação
Bianca Becker - Aos 26 anos, Bianca mora com a mãe no RS, trabalha como massoterapeuta e é a atual Miss Grand Rio Grande do Sul por Divulgação
Jackson da Fonseca - Curitibano de 42 anos, é policial civil há 15 anos. Solteiro, diz gostar de aplicativos de relacionamento por Divulgação
João Victor Cassoli - Natural de Macaé, tem 29 anos, é engenheiro de produção e está desempregado. Faz bicos em pet shops e lives nas redes sociais por Divulgação
Jovan Nascimento - Recifense, é pai de um menino de 6 anos, trabalha como motoboy e também atua como instrutor de capoeira e praticante de Muay Thai por Divulgação
Luís Fellipe Alvim - Brasiliense de 31 anos, é formado em Educação Física, trabalha como motorista de aplicativo e ajuda a sustentar a família por Divulgação
Luiza Parlote - Natural do Espírito Santo, vive em Rondônia e trabalha com revenda de cosméticos, bijuterias e bicos como secretária e vendedora por Divulgação
Marcelo Skova - Paulistano da Zona Leste, é produtor de eventos, massoterapeuta, pai de um menino de 3 anos e apaixonado por pagode e samba por Divulgação
Mariana Bernardino - Moradora de Madureira, no Rio, tem 25 anos, é trancista e dona de um salão especializado em cabelos afro por Divulgação
Marina Keller - Consultora comercial de 26 anos, nasceu em Belém, já morou em Portugal e hoje vive em Florianópolis. por Divulgação
Matheus Barros - Gaúcho de 23 anos, é lutador de MMA, professor de artes marciais e também trabalha como marido de aluguel por Divulgação
Morena - Cearense de 27 anos, trabalha em uma pousada em Jericoacoara, divulga festas locais e ama praia, surf e altinha por Divulgação
Nataly Silva - Recifense de 30 anos, mãe adotiva de uma menina de 5 anos, trabalha como ambulante vendendo doces e chocolates por Reprodução
Nikita Salvador - Mineira de 39 anos, é advogada de Direito da Família, estrategista digital e entrou no reality com o sonho de ser mãe por Divulgação
Sheila Barbosa - Baiana de Salvador, tem 51 anos, é policial militar há 22 anos, psicóloga e ex-professora de matemática por Divulgação
Thiago - Goiano de 23 anos, é atleta, campeão estadual de corrida e formado em Educação Física por Divulgação
Vivão - Baiano de Salvador, começou sua trajetória artística nas ruas da cidade, virou estilista em São Paulo e já veste celebridades por Divulgação
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Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação

A dinâmica semanal já foi definida e promete movimentar o jogo todos os dias. Aos sábados acontece a Prova do Patrão, que define o líder da semana e divide os grupos entre a Casa do Patrão e a Casa do Trampo. Domingo será reservado para festa. Na segunda-feira, os competidores disputam a prova Tô Fora, que permite a um participante sair da área simples e ir para o espaço de luxo. Na terça-feira acontece a formação da berlinda chamada Tá na Reta, com indicações estratégicas e votação da casa. Quarta terá nova festa, quinta será dia de eliminação e sexta-feira o reality exibirá o VAR, dinâmica que mostrará conversas e bastidores aos jogadores, com potencial para causar conflitos.

Casa do Patrão

Casa do Patrão por Divulgação
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Casa do Patrão por Divulgação

Com estratégia inspirada nos realities de confinamento de sucesso, a Record aposta alto no formato para movimentar a grade de programação e disputar atenção nas redes sociais.

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Record Boninho Participantes da Casa do Patrão

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