REALITY SHOW

Casa do Patrão: veja lista de participantes do novo reality de Boninho na Record

Programa estreia dia 27 de abril com elenco anônimo, perfis variados e representante de Salvador entre os competidores

Heider Sacramento

Publicado em 23 de abril de 2026 às 18:46

Casa do Patrão estreia dia 27 e Record revela participantes Crédito: Divulgação

A Record revelou oficialmente o elenco de Casa do Patrão, novo reality comandado por Boninho após sua saída da Globo. A atração estreia no próximo 27 de abril, às 22h30, e chega cercada de expectativa no mercado televisivo.

O programa contará com 18 participantes anônimos, reunindo perfis diversos de diferentes regiões do país. Entre policiais, atletas, empreendedores, influenciadores e profissionais liberais, a disputa promete fortes personalidades e muitas reviravoltas.

Participantes da Casa do Patrão 1 de 18

A dinâmica semanal já foi definida e promete movimentar o jogo todos os dias. Aos sábados acontece a Prova do Patrão, que define o líder da semana e divide os grupos entre a Casa do Patrão e a Casa do Trampo. Domingo será reservado para festa. Na segunda-feira, os competidores disputam a prova Tô Fora, que permite a um participante sair da área simples e ir para o espaço de luxo. Na terça-feira acontece a formação da berlinda chamada Tá na Reta, com indicações estratégicas e votação da casa. Quarta terá nova festa, quinta será dia de eliminação e sexta-feira o reality exibirá o VAR, dinâmica que mostrará conversas e bastidores aos jogadores, com potencial para causar conflitos.

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