Quem é Vivão? Baiano de Salvador entra no Casa do Patrão após vestir famosos e chamar atenção na moda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 23 de abril de 2026 às 20:13
Mais um nome da Bahia está confirmado na Casa do Patrão. Natural de Salvador, Vivão integra o elenco do novo programa da Record e chega ao confinamento com uma trajetória marcada por criatividade, superação e ligação com o universo da moda.
Antes de ganhar projeção, Vivão iniciou sua caminhada artística nas ruas de Salvador, onde já chamava atenção usando o nome inusitado que virou sua marca registrada. O estilo autêntico e a personalidade forte ajudaram a construir sua identidade no cenário cultural da cidade.
Em busca de crescimento profissional, o baiano se mudou para São Paulo para expandir a carreira como estilista. Na capital paulista, passou a desenvolver coleções próprias e viu celebridades aderirem às suas criações. Algumas personalidades do entretenimento já apareceram vestindo peças assinadas por ele.
Agora, Vivão troca as passarelas e bastidores da moda pela pressão do confinamento. A expectativa é que o participante use carisma, autenticidade e visão estratégica para se destacar no jogo.
Casa do Patrão
Casa do Patrão estreia no dia 27 de abril, às 22h30, e marca a nova fase de Boninho na televisão aberta fora da Globo. O programa será apresentado por Leandro Hassum.
Com forte personalidade e história ligada à moda, Vivão surge como um dos nomes mais curiosos do elenco e já movimenta o público baiano nas redes.