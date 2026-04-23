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Quem é Vivão? Baiano de Salvador entra no Casa do Patrão após vestir famosos e chamar atenção na moda

Quem é Vivão? Baiano de Salvador entra no Casa do Patrão após vestir famosos e chamar atenção na moda

Heider Sacramento

Publicado em 23 de abril de 2026 às 20:13

Baiano Vivão entra no Casa do Patrão após carreira na moda Crédito: Divulgação

Mais um nome da Bahia está confirmado na Casa do Patrão. Natural de Salvador, Vivão integra o elenco do novo programa da Record e chega ao confinamento com uma trajetória marcada por criatividade, superação e ligação com o universo da moda.

Antes de ganhar projeção, Vivão iniciou sua caminhada artística nas ruas de Salvador, onde já chamava atenção usando o nome inusitado que virou sua marca registrada. O estilo autêntico e a personalidade forte ajudaram a construir sua identidade no cenário cultural da cidade.

Estilo direto de Salvador para a #CasaDoPatrão ✨

Aos 31 anos, o estilista VIVÃO iniciou sua trajetória artística nas ruas de Salvador. Hoje algumas celebridades admiram e vestem suas peças, agora resta saber se ele vai ditar tendência na Casa ??



E se você quer acompanhar de… pic.twitter.com/2r8MEkKDIN — casadopatrao (@casadopatrao) April 23, 2026

Em busca de crescimento profissional, o baiano se mudou para São Paulo para expandir a carreira como estilista. Na capital paulista, passou a desenvolver coleções próprias e viu celebridades aderirem às suas criações. Algumas personalidades do entretenimento já apareceram vestindo peças assinadas por ele.

Agora, Vivão troca as passarelas e bastidores da moda pela pressão do confinamento. A expectativa é que o participante use carisma, autenticidade e visão estratégica para se destacar no jogo.

Casa do Patrão 1 de 15

Casa do Patrão estreia no dia 27 de abril, às 22h30, e marca a nova fase de Boninho na televisão aberta fora da Globo. O programa será apresentado por Leandro Hassum.