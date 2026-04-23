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Quem é Vivão? Baiano de Salvador entra no Casa do Patrão após vestir famosos e chamar atenção na moda

Quem é Vivão? Baiano de Salvador entra no Casa do Patrão após vestir famosos e chamar atenção na moda

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de abril de 2026 às 20:13

Baiano Vivão entra no Casa do Patrão após carreira na moda
Baiano Vivão entra no Casa do Patrão após carreira na moda Crédito: Divulgação

Mais um nome da Bahia está confirmado na Casa do Patrão. Natural de Salvador, Vivão integra o elenco do novo programa da Record e chega ao confinamento com uma trajetória marcada por criatividade, superação e ligação com o universo da moda.

Antes de ganhar projeção, Vivão iniciou sua caminhada artística nas ruas de Salvador, onde já chamava atenção usando o nome inusitado que virou sua marca registrada. O estilo autêntico e a personalidade forte ajudaram a construir sua identidade no cenário cultural da cidade.

Em busca de crescimento profissional, o baiano se mudou para São Paulo para expandir a carreira como estilista. Na capital paulista, passou a desenvolver coleções próprias e viu celebridades aderirem às suas criações. Algumas personalidades do entretenimento já apareceram vestindo peças assinadas por ele.

Agora, Vivão troca as passarelas e bastidores da moda pela pressão do confinamento. A expectativa é que o participante use carisma, autenticidade e visão estratégica para se destacar no jogo.

Casa do Patrão

Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
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Casa do Patrão por Divulgação
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Casa do Patrão por Divulgação
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Casa do Patrão por Divulgação

Casa do Patrão estreia no dia 27 de abril, às 22h30, e marca a nova fase de Boninho na televisão aberta fora da Globo. O programa será apresentado por Leandro Hassum.

Com forte personalidade e história ligada à moda, Vivão surge como um dos nomes mais curiosos do elenco e já movimenta o público baiano nas redes.

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