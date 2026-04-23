REALITY SHOW

Quem é Sheila? Baiana de Salvador entra no Casa do Patrão, novo reality de Boninho na Record

Policial militar, psicóloga e ex-professora de matemática, participante promete experiência e personalidade forte no confinamento

Heider Sacramento

Publicado em 23 de abril de 2026 às 19:06

Sheila, de Salvador, entra no Casa do Patrão e promete agitar o reality Crédito: Divulgação

A representante baiana já está confirmada no elenco de "Casa do Patrão". Natural de Salvador, Sheila, de 51 anos, foi anunciada como uma das competidoras do novo programa da Record, que marca a estreia de Boninho na emissora após sua longa passagem pela Globo.

Com trajetória profissional diversa, Sheila reúne experiência em áreas diferentes. Ela atua como policial militar há 22 anos e também trabalhou durante 12 anos como professora de matemática. Além disso, é formada em Psicologia, perfil que pode fazer diferença na convivência e nas estratégias dentro do reality.

Sheila chegou com tudo! Baiana e capitã da PM, a nova moradora tem 51 anos e afirma que seu ‘maior defeito’ é dizer tudo que pensa ?️#CasaDoPatrão



E no #DisneyPlus você não perde nada: câmeras ao vivo liberadas assim que os participantes entrarem na casa, com transmissão 24… pic.twitter.com/BqrHfZRukU — casadopatrao (@casadopatrao) April 23, 2026

Segundo a apresentação oficial, a participante é vista como uma mulher que sabe ouvir, acolher e lidar com conflitos, características que podem colocá-la em destaque em um jogo de pressão e convivência intensa.

Casa do Patrão estreia no dia 27 de abril, às 22h30, na Record. O formato reunirá participantes anônimos de diferentes regiões do país em uma competição com provas, eliminações, convivência forçada e disputa por prêmio em dinheiro.

Casa do Patrão 1 de 15

Nos bastidores, o reality é tratado como uma das grandes apostas da Record para 2026 e será apresentado por Leandro Hassum. A atração também contará com exibição digital e forte estratégia para redes sociais, mirando o público que acompanha realities em tempo real.