CASA DO PATRÃO

Boninho se irrita com pergunta sobre Globo, dá resposta atravessada e gera climão em coletiva na Record

Diretor de Casa do Patrão deu resposta afiada ao ser comparado ao BBB durante lançamento do novo reality

Heider Sacramento

Publicado em 23 de abril de 2026 às 18:11

Boninho se irritou ao vivo e climão marcou coletiva da Record Crédito: Reprodução

Boninho protagonizou um momento de tensão durante a coletiva de imprensa de lançamento de Casa do Patrão, novo reality da Record. Nesta quinta-feira (23), o diretor se irritou ao ser questionado sobre possíveis semelhanças entre o programa e o Big Brother Brasil, formato que comandou por mais de duas décadas na TV Globo.

Ao ouvir a pergunta, Boninho respondeu em tom firme e surpreendeu quem acompanhava o evento. “Pra começar, eu queria entender: você faz parte do jurídico da Globo? Você me fez uma pergunta que eu não tô entendendo. Tem que fazer essa pergunta pra eles”, disparou.

Na sequência, ele tentou minimizar a comparação entre realities e destacou que formatos do gênero costumam ter elementos parecidos. “Todo reality que existe tem algumas semelhanças”, completou.

?EITA! A jornalista Fabia Oliveira questionou Boninho sobre quais as semelhanças da #CasaDoPatrão com o BBB e o diretor rebateu: "Você faz parte do jurídico da Globo? [...] Tem que fazer essa pergunta pra eles!" pic.twitter.com/BtCKtYN8Tc — Central Reality (@centralreality) April 23, 2026

O clima ficou ainda mais tenso quando a jornalista citou rumores de bastidores envolvendo a Globo e possíveis restrições ao diretor após sua saída da emissora. O momento rapidamente repercutiu nas redes sociais.

Boninho 1 de 12

Casa do Patrão estreia na próxima segunda-feira (27) e marca a nova fase de Boninho fora da Globo. A atração será apresentada por Leandro Hassum, escolhido após negociações frustradas com nomes como Evaristo Costa e André Marques.