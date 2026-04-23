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Boninho se irrita com pergunta sobre Globo, dá resposta atravessada e gera climão em coletiva na Record

Diretor de Casa do Patrão deu resposta afiada ao ser comparado ao BBB durante lançamento do novo reality

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de abril de 2026 às 18:11

Boninho se irritou ao vivo e climão marcou coletiva da Record Crédito: Reprodução

Boninho protagonizou um momento de tensão durante a coletiva de imprensa de lançamento de Casa do Patrão, novo reality da Record. Nesta quinta-feira (23), o diretor se irritou ao ser questionado sobre possíveis semelhanças entre o programa e o Big Brother Brasil, formato que comandou por mais de duas décadas na TV Globo.

Ao ouvir a pergunta, Boninho respondeu em tom firme e surpreendeu quem acompanhava o evento. “Pra começar, eu queria entender: você faz parte do jurídico da Globo? Você me fez uma pergunta que eu não tô entendendo. Tem que fazer essa pergunta pra eles”, disparou.

Na sequência, ele tentou minimizar a comparação entre realities e destacou que formatos do gênero costumam ter elementos parecidos. “Todo reality que existe tem algumas semelhanças”, completou.

O clima ficou ainda mais tenso quando a jornalista citou rumores de bastidores envolvendo a Globo e possíveis restrições ao diretor após sua saída da emissora. O momento rapidamente repercutiu nas redes sociais.

Boninho

Boninho por Reprodução
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Boninho por Reprodução

Casa do Patrão estreia na próxima segunda-feira (27) e marca a nova fase de Boninho fora da Globo. A atração será apresentada por Leandro Hassum, escolhido após negociações frustradas com nomes como Evaristo Costa e André Marques.

O reality é fruto de parceria entre a Record e a Disney+ e chega cercado de expectativa no mercado televisivo.

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