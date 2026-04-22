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Luiza Ambiel é internada às pressas após infecção urinária e passa por tratamento em hospital

Ex-Banheira do Gugu relatou piora dos sintomas nos últimos dias e precisou de atendimento médico urgente

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de abril de 2026 às 23:54

Luiza Ambiel foi internada após infecção urinária e mal-estar Crédito: Reprodução

Luiza Ambiel foi internada às pressas nesta quarta-feira (22), após apresentar um quadro de infecção urinária que evoluiu com episódios de síncope vasovagal, condição que provoca desmaios e mal-estar súbito.

Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, a artista de 53 anos começou a sentir os primeiros sintomas na última sexta-feira (17), com forte ardência e vontade frequente de urinar, especialmente durante a noite.

“Toda hora dava vontade de fazer xixi, principalmente à noite. Eu ia ao banheiro e ficava com aquele desconforto horrível”, relatou Luiza.

Luiza Ambiel

Luiza Ambiel por Reprodução
Luiza Ambiel por Reprodução
Luiza Ambiel por Reprodução
Luiza Ambiel por Reprodução
Luiza Ambiel por Reprodução
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Luiza Ambiel por Reprodução

Apesar de uma melhora inicial, o quadro voltou a se intensificar nos dias seguintes. Com a piora, a apresentadora procurou ajuda médica e acabou sendo internada para controle da infecção.

Luiza explicou que o problema urinário desencadeou crises de síncope vasovagal, condição que ela já possui. O tratamento inclui uso de antibióticos intravenosos e acompanhamento hospitalar.

Ainda nesta quarta, a artista estava internada em uma unidade hospitalar de Alphaville, em São Paulo, aguardando transferência para outro hospital na capital paulista.

Conhecida nacionalmente nos anos 1990 como musa da Banheira do Gugu, no Domingo Legal, Luiza Ambiel também participou de A Fazenda 12 e Casa dos Artistas.

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