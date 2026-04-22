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Luiza Ambiel é internada às pressas após infecção urinária e passa por tratamento em hospital

Ex-Banheira do Gugu relatou piora dos sintomas nos últimos dias e precisou de atendimento médico urgente

Heider Sacramento

Publicado em 22 de abril de 2026 às 23:54

Luiza Ambiel foi internada após infecção urinária e mal-estar Crédito: Reprodução

Luiza Ambiel foi internada às pressas nesta quarta-feira (22), após apresentar um quadro de infecção urinária que evoluiu com episódios de síncope vasovagal, condição que provoca desmaios e mal-estar súbito.

Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, a artista de 53 anos começou a sentir os primeiros sintomas na última sexta-feira (17), com forte ardência e vontade frequente de urinar, especialmente durante a noite.

“Toda hora dava vontade de fazer xixi, principalmente à noite. Eu ia ao banheiro e ficava com aquele desconforto horrível”, relatou Luiza.

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Apesar de uma melhora inicial, o quadro voltou a se intensificar nos dias seguintes. Com a piora, a apresentadora procurou ajuda médica e acabou sendo internada para controle da infecção.

Luiza explicou que o problema urinário desencadeou crises de síncope vasovagal, condição que ela já possui. O tratamento inclui uso de antibióticos intravenosos e acompanhamento hospitalar.

Ainda nesta quarta, a artista estava internada em uma unidade hospitalar de Alphaville, em São Paulo, aguardando transferência para outro hospital na capital paulista.