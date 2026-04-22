TAROT & SIGNOS

Maré de prosperidade: cinco signos entram em fase poderosa nesta quinta-feira (23)

Cartas indicam dinheiro, oportunidades e virada positiva para alguns signos no amor e na vida profissional

Heider Sacramento

Publicado em 22 de abril de 2026 às 22:03

Tarot Crédito: Shutterstock

A energia para quinta-feira (23) chega com promessa de crescimento, ganhos inesperados e caminhos mais abertos para alguns signos do zodíaco. Segundo a leitura do tarot, o dia será marcado por uma forte maré de prosperidade, especialmente para cinco nativos que tendem a sentir avanços concretos nas finanças, no trabalho e até na autoestima.

Cartas como A Imperatriz, Ás de Ouros e Roda da Fortuna reforçam o momento de expansão, abundância e boas notícias.

Touro

O tarot mostra estabilidade e chance de ganhos materiais. Um convite, proposta ou retorno financeiro pode surpreender. O momento favorece compras inteligentes e decisões ligadas ao patrimônio.

Leão

Brilho pessoal em alta. Leão tende a chamar atenção no ambiente profissional e pode receber reconhecimento importante. A energia também favorece conquistas afetivas e autoestima renovada.

Tarot 1 de 24

Virgem

Depois de semanas intensas, Virgem começa a colher resultados. O tarot aponta organização financeira, solução de pendências e chance de crescimento em projetos pessoais.

Escorpião

A carta da transformação surge trazendo prosperidade após encerramentos. Algo que parecia travado finalmente anda. Boa fase para negócios, acordos e novas estratégias.

Capricórnio

O esforço começa a render frutos. O dia favorece promoções, ganhos consistentes e sensação de segurança. Capricórnio pode receber sinal verde para plano antigo sair do papel.