NOVELA DAS 9

Segredo bombástico, traição e vingança agitam reta final de Três Graças

Arminda descobre que Raul é filho biológico do comparsa, surta com revelação e promete destruir antigo aliado

Heider Sacramento

Publicado em 22 de abril de 2026 às 21:27

Arminda descobre segredo de Ferette e guerra explode no final de Três Graças Crédito: Reprodução

A reta final de Três Graças promete abalar de vez a parceria entre os vilões. Nos próximos capítulos, Arminda vai descobrir um segredo devastador de Ferette e passará a tratá-lo como seu maior inimigo.

Tudo começa com o retorno de Samira ao Brasil. A personagem reencontra Ferette em uma reunião secreta e exige R$ 10 milhões para manter silêncio sobre uma revelação capaz de destruir o empresário.

O motivo da chantagem será a verdadeira paternidade de Raul. Samira ameaça contar ao rapaz que Ferette é seu pai biológico caso não receba o dinheiro.

Elenco de "Três Graças" 1 de 37

Desconfiada das atitudes misteriosas do comparsa, Arminda decide seguir Ferette e flagra o encontro clandestino. Pressionado, ele acaba confessando tudo. “Samira é a mãe do Raul... E eu sou o pai dele”, revelará o vilão.

A notícia cairá como bomba para Arminda, que surtará ao perceber que ajudou a criar o filho do amante sem nunca saber da verdade. Tomada pela raiva, ela partirá para cima de Ferette e o cobrirá de tapas.