TODO MUNDO NO RIO

Público de megashow de Shakira em Copacabana deve superar Madonna e Lady Gaga; veja números

Movimentação recorde em passagens aéreas e rodoviárias indica que apresentação gratuita no Rio pode bater marcas históricas

Heider Sacramento

Publicado em 22 de abril de 2026 às 22:39

Show de Shakira no Rio pode bater Madonna e Lady Gaga em público Crédito: Reprodução/Instagram

O megashow gratuito de Shakira em Copacabana, marcado para o dia 2 de maio, já caminha para se tornar um dos maiores eventos musicais da história do Rio de Janeiro. Dados da Rodoviária Novo Rio e do Aeroporto Galeão apontam que mais de 530 mil passagens já foram vendidas, número 10% superior ao registrado no mesmo período antes do show de Lady Gaga, realizado em 2025.

A expectativa nos bastidores é que a colombiana reúna um público superior ao das últimas edições do projeto Todo Mundo no Rio. Para comparação, o show de Madonna em 2024 levou cerca de 1,6 milhão de pessoas, enquanto Lady Gaga reuniu 2,1 milhões nas areias de Copacabana em 2025.

Shakira 1 de 8

Além da procura intensa por transporte, a estrutura preparada para Shakira também será maior. O palco anunciado para a apresentação terá 1.345 m², superando o usado por Madonna (812 m²) e também o de Lady Gaga (1.260 m²). A montagem inclui passarela especial, telões de LED e dezenas de torres de som e vídeo espalhadas pela praia.