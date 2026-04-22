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Público de megashow de Shakira em Copacabana deve superar Madonna e Lady Gaga; veja números

Movimentação recorde em passagens aéreas e rodoviárias indica que apresentação gratuita no Rio pode bater marcas históricas

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de abril de 2026 às 22:39

Show de Shakira no Rio pode bater Madonna e Lady Gaga em público
Show de Shakira no Rio pode bater Madonna e Lady Gaga em público Crédito: Reprodução/Instagram

O megashow gratuito de Shakira em Copacabana, marcado para o dia 2 de maio, já caminha para se tornar um dos maiores eventos musicais da história do Rio de Janeiro. Dados da Rodoviária Novo Rio e do Aeroporto Galeão apontam que mais de 530 mil passagens já foram vendidas, número 10% superior ao registrado no mesmo período antes do show de Lady Gaga, realizado em 2025.

A expectativa nos bastidores é que a colombiana reúna um público superior ao das últimas edições do projeto Todo Mundo no Rio. Para comparação, o show de Madonna em 2024 levou cerca de 1,6 milhão de pessoas, enquanto Lady Gaga reuniu 2,1 milhões nas areias de Copacabana em 2025.

Shakira

Shakira em show da "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", no Peru por Shakira/Instagram
Anúncio de show de Shakira em Copacabana por Reprodução/Song Kick
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Shakira por Divulgação
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Shakira em show da "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", no Peru por Shakira/Instagram

Além da procura intensa por transporte, a estrutura preparada para Shakira também será maior. O palco anunciado para a apresentação terá 1.345 m², superando o usado por Madonna (812 m²) e também o de Lady Gaga (1.260 m²). A montagem inclui passarela especial, telões de LED e dezenas de torres de som e vídeo espalhadas pela praia.

O show faz parte da turnê Las Mujeres Ya No Lloran World Tour e será transmitido ao vivo pela Globo, Multishow e Globoplay. A apresentação está prevista para começar às 21h45.

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