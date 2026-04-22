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Samira e Juliano Floss pararam de se seguir após BBB 26 e climão em reencontro chama atenção

Internautas notaram afastamento nas redes e reação fria entre ex-BBBs no Prêmio Big Show virou assunto

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de abril de 2026 às 23:10

Samira e Juliano Floss deram unfollow e climão em reencontro viralizou
Samira e Juliano Floss deram unfollow e climão em reencontro viralizou Crédito: Divulgação/Globo

O pós-Big Brother Brasil ganhou um novo capítulo de tensão envolvendo Samira e Juliano Floss. Internautas perceberam nesta quarta-feira (22) que os dois deixaram de se seguir no Instagram, alimentando rumores de rompimento definitivo da amizade construída no reality.

A movimentação nas redes veio logo após o reencontro dos ex-BBBs no Prêmio Big Show, promovido pelo gshow. Nas imagens que circularam entre fãs, Juliano apareceu cumprimentando outros participantes, mas teria passado por Samira sem interação evidente, o que foi interpretado como climão.

O distanciamento entre os dois já vinha sendo comentado desde a reta final do programa. Dentro da casa, a relação esfriou após discussões e mudanças de alianças. Samira chegou a dizer no Bate-Papo BBB que já esperava ser deixada de lado por Juliano em momentos decisivos do jogo.

Final do BBB 26

Noite da campeã, emoção e despedidas na grande final do BBB 26 por Beatriz Damy/Globo
Noite da campeã, emoção e despedidas na grande final do BBB 26 por Beatriz Damy/Globo
Noite da campeã, emoção e despedidas na grande final do BBB 26 por Beatriz Damy/Globo
Noite da campeã, emoção e despedidas na grande final do BBB 26 por Beatriz Damy/Globo
Noite da campeã, emoção e despedidas na grande final do BBB 26 por Beatriz Damy/Globo
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Noite da campeã, emoção e despedidas na grande final do BBB 26 por Beatriz Damy/Globo

Antes disso, Juliano também admitiu no confinamento que sentia falta de vontade de Samira para resolver os atritos entre eles. “Eu resolveria, mas sinto que ela não tem vontade”, afirmou durante conversa exibida pelo programa.

Apesar de os dois terem ensaiado uma reconciliação ainda no reality, o unfollow e o reencontro gelado atestam a percepção dos fãs de que a amizade não resistiu fora da casa. Até o momento, nenhum dos dois comentou publicamente o assunto.

Nas redes sociais, o assunto rapidamente repercutiu entre fãs do programa, que passaram a especular o que teria acontecido após o fim do reality.

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