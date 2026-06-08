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Ariana Grande está solteira após quase três anos de relacionamento, diz site

Segundo o TMZ, término com o ator Ethan Slater aconteceu há alguns meses de forma amigável

Kamila Macedo

Publicado em 8 de junho de 2026 às 22:26

Ariana Grande e Ethan Slater se conheceram durante as gravações de Wicked Crédito: Reprodução/Instagram

Ao que parece, os rumores estavam certos: Ariana Grande está solteira novamente. O site TMZ revelou que a cantora e o ator Ethan Slater não estão mais juntos, colocando um ponto final em uma história de quase três anos. O término teria acontecido há alguns meses, mas o ex-casal preferiu não anunciar para a mídia.

Ariana Grande na divulgação da segunda parte do filme Wicked 1 de 22

A história dos dois começou nos bastidores do filme "Wicked" (2024), a versão para o cinema do sucesso da Broadway. Eles se aproximaram durante as filmagens em 2023, quando Ariana deu vida à icônica Glinda e Ethan interpretou Boq. A partir dali, os flagras em Nova York e as viagens juntos viraram rotina, mesmo com os dois tentando manter o namoro discreto.

O romance só virou notícia oficial em novembro de 2024, época em que os holofotes se voltaram para eles. O motivo do barulho na mídia foi o fato do envolvimento ter vindo logo após o término dos casamentos anteriores de ambos - ela com Dalton Gomez e ele com Lilly Jay, que anunciaram o divórcio em períodos distintos em 2023.