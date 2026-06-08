PARTICIPAÇÃO ESPECIAL

Sem vaga na Copa, João Pedro surge em novo curta-metragem de Madonna

Jogador do Chelsea aparece em projeto audiovisual de "Confessions II" lançado nesta segunda-feira (8)

Kamila Macedo

Publicado em 8 de junho de 2026 às 20:49

João Pedro faz participação no novo curta de Madonna Crédito: Reprodução/Youtube

Madonna lançou nesta segunda-feira (8) um projeto audiovisual de 13 minutos que antecede o lançamento de seu próximo álbum, intitulado “Confessions II”. Com estreia prevista para o dia 3 de julho, o trabalho promete ser a segunda parte de “Confessions on a Dance Floor”, aclamado disco de dance music lançado por ela em 2005. Um detalhe, no entanto, chamou a atenção dos fãs brasileiros e dos entusiastas de futebol: a presença do jogador João Pedro no curta-metragem.

O atacante do Chelsea faz uma participação especial no projeto, que introduz as primeiras faixas do novo compilado da Rainha do Pop. O atleta aparece durante a canção “Danceteria”, ambientada em um banheiro. Na cena, João Pedro está de costas ao lado de outros homens e a tela foca em seu rosto no momento em que a cantora norte-americana passa.

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No mesmo cenário, outros rostos conhecidos do público fazem aparições, a exemplo de DJ Arca, Archie Madekwe, Richard Grant, Gwendoline Christie, Kate Moss, Julia Garner e Odessa A’Zion.

Além de “Danceteria”, o curta-metragem apresenta as faixas "I Feel So Free", “Good for the Soul”, “One Step Away”, "Love Sensation" e “Read My Lips”. O projeto “Confessions II” foi estruturado como um álbum linear, desenvolvido para ser ouvido do início ao fim sem interrupções, simulando o formato de um set de DJ.

Aos 24 anos, João Pedro era cotado pelo público como um dos possíveis nomes para a Copa do Mundo, mas acabou ficando fora da lista oficial de 26 jogadores convocados pelo técnico Carlo Ancelotti.