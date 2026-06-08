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Daniela Mercury relembra início de casamento com Malu Verçosa e rebate críticas: 'Escolhi pagar para ver'

Cantora baiana celebrou 13 anos de união durante o dia da Parada LGBTQIAPN+ de São Paulo e criticou a redução de patrocínios no evento deste ano

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 8 de junho de 2026 às 17:06

Daniela Mercury no Porto da Barra
Daniela Mercury no Porto da Barra Crédito: Reprodução

Daniela Mercury utilizou as redes sociais no último domingo (7) para relembrar o início de seu relacionamento com Malu Verçosa, com quem é casada há 13 anos. A cantora baiana aproveitou o dia da Parada LGBTQIAPN+ em São Paulo para falar sobre diversidade, relembrar seu casamento e celebrar a construção de sua família.

Na publicação feita no X (antigo Twitter), a artista iniciou relembrando o começo do relacionamento com a jornalista: "Quando casei com Malu 13 anos atrás, pessoas próximas me diziam: você vai acabar com a sua carreira”.

Mesmo diante dos comentários, Daniela não se abalou e decidiu não esconder sua relação com Malu. "Escolhi pagar para ver. Segui minha caminhada de peito aberto, sob a luz do sol, sem esconder de ninguém o nosso amor", relembrou a cantora.

"E foi desse amor que nasceu uma família linda: juntas, temos 3 filhas. E Malu adotou com o coração meus dois filhos mais velhos. Somos uma família LGBTQIAPN+. Temos muito orgulho disso”, destacou.

Daniela Mercury e Malu Verçosa

Daniela Mercury e Malu Verçosa por Reprodução/Redes Sociais
Daniela Mercury e Malu Verçosa por Rogério Cavalcanti
Malu Verçosa e Daniela Mercury por Redes sociais
Daniela Mercury e Preta Gil por Reprodução
Ivete Sangalo e Daniela Mercury por Reprodução/Redes Sociais
Daniela Mercury por Reprodução
Daniela Mercury por Jefferson Peixoto/ Alô Alô Bahia
Daniela Mercury por Elis Freire / CORREIO
Daniela Mercury revela local do "Pôr do Som" 2025 por Genilson coutinho
A cantora Daniela Mercury é embaixadora do UNICEF no Brasil desde 1995, representante da ONU e integrante do Observatório de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Justiça por Célia Santos/divulgação
Daniela Mercury por divulgação
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Daniela Mercury e Malu Verçosa por Reprodução/Redes Sociais

A postagem, que incluiu um registro fotográfico de toda a família, coincidiu com a realização da Parada LGBT+ na capital paulista. Na mensagem, a artista lamentou a redução expressiva no número de marcas apoiadoras do evento em 2026, mas enfatizou a importância da resistência do movimento.

"E hoje é dia de celebrar o orgulho com ainda mais altivez. Mesmo com a saída de grandes empresas do patrocínio da Parada, ela está acontecendo. Mesmo com os vereadores de São Paulo querendo tachar nossas famílias de 'inapropriadas' e dizendo que crianças e adolescentes não podem frequentar o evento, em mais um ato de violência e discriminação com nossa comunidade, nós estamos de pé. De pé e com a cabeça erguida para seguir lutando e impedindo retrocessos. Aqui ninguém voltará para o armário. Aqui ninguém se cala. Aqui é dia de luta e de orgulho. Axé, minha comunidade",

Daniela Mercury e Malu Verçosa se casaram em 2013, com o anúncio da união sendo feito pelo Instagram. O registro da cantora dando um beijo na jornalista e a troca de alianças foi acompanhado da legenda: "Malu agora é minha esposa, minha família, minha inspiração pra cantar".

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