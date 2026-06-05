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Como é a cobertura de Ronaldo Fenômeno avaliada em R$ 40 milhões em Miami, com piscina privativa e cinco quartos

Imóvel duplex fica em Bay Harbor Islands e tem vista para a Baía de Biscayne

Kamila Macedo

Publicado em 5 de junho de 2026 às 21:53

Cobertura de Ronaldo Fenômeno nos Estados Unidos Crédito: Reprodução

A contagem regressiva para a Copa do Mundo já começou, e Ronaldo Fenômeno vai aproveitar a temporada de jogos que se inicia na próxima semana, no dia 11 de junho, em grande estilo. De acordo com o Extra, o pentacampeão está com tudo pronto para transformar sua cobertura avaliada em R$ 40 milhões em Miami, Flórida, em um ponto de encontro oficial para receber familiares e amigos durante a competição mundial.

O ex-jogador resolveu movimentar o mercado imobiliário em março, fechando o negócio com intermédio feito pelo corretor e influenciador Rodrigo Branco. Localizado no topo do edifício Onda Residences, que é um condomínio exclusivo de apenas 41 apartamentos em Bay Harbor Islands, o imóvel duplex se destaca pela localização privilegiada e por uma vista totalmente livre para a Baía de Biscayne.

Ao todo, são 471 m² de área muito bem distribuídos. O apartamento dispõe de cinco quartos, cinco banheiros, dois lavabos, salas de estar e de jantar, além de uma cozinha planejada e integrada com ilha. A área interna se conecta a varandões decorados com sofás confortáveis, mas o verdadeiro ponto alto do imóvel fica na área externa.

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