Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como é a cobertura de Ronaldo Fenômeno avaliada em R$ 40 milhões em Miami, com piscina privativa e cinco quartos

Imóvel duplex fica em Bay Harbor Islands e tem vista para a Baía de Biscayne

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 5 de junho de 2026 às 21:53

Cobertura de Ronaldo Fenômeno nos Estados Unidos
Cobertura de Ronaldo Fenômeno nos Estados Unidos Crédito: Reprodução

A contagem regressiva para a Copa do Mundo já começou, e Ronaldo Fenômeno vai aproveitar a temporada de jogos que se inicia na próxima semana, no dia 11 de junho, em grande estilo. De acordo com o Extra, o pentacampeão está com tudo pronto para transformar sua cobertura avaliada em R$ 40 milhões em Miami, Flórida, em um ponto de encontro oficial para receber familiares e amigos durante a competição mundial.

O ex-jogador resolveu movimentar o mercado imobiliário em março, fechando o negócio com intermédio feito pelo corretor e influenciador Rodrigo Branco. Localizado no topo do edifício Onda Residences, que é um condomínio exclusivo de apenas 41 apartamentos em Bay Harbor Islands, o imóvel duplex se destaca pela localização privilegiada e por uma vista totalmente livre para a Baía de Biscayne.

Ao todo, são 471 m² de área muito bem distribuídos. O apartamento dispõe de cinco quartos, cinco banheiros, dois lavabos, salas de estar e de jantar, além de uma cozinha planejada e integrada com ilha. A área interna se conecta a varandões decorados com sofás confortáveis, mas o verdadeiro ponto alto do imóvel fica na área externa.

Confira como é a cobertura de R$ 40 milhões de Ronaldo Fenômeno

Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando
1 de 44
Cobertura de Ronaldo Fenômeno em Miami por Reprodução/@vivihomesorlando

Projetado para o lazer, o terraço conta com churrasqueira, um lounge debruçado sobre a Baía de Biscayne e uma piscina privativa dividida em dois níveis. O cenário ideal e com espaço de sobra para as tradicionais resenhas do ex-jogador enquanto a bola rola no mundial.

Leia mais

Imagem - Amiga entrega novo relacionamento de Virginia Fonseca e agita as redes

Amiga entrega novo relacionamento de Virginia Fonseca e agita as redes

Imagem - Após assalto, Ed Gama avisa que criminosos invadiram suas redes sociais e pede: 'Não respondam ninguém'

Após assalto, Ed Gama avisa que criminosos invadiram suas redes sociais e pede: 'Não respondam ninguém'

Imagem - Após Tainá Militão expor relação estremecida, pai rebate falas da filha e a chama de 'estrelinha'

Após Tainá Militão expor relação estremecida, pai rebate falas da filha e a chama de 'estrelinha'

Tags:

Mansão Estados Unidos Ronaldo Fenômeno Miami

Mais recentes

Imagem - Era real? Angélica confessa que acreditou em rivalidade com Xuxa e Eliana: 'Todo mundo contava essa história'

Era real? Angélica confessa que acreditou em rivalidade com Xuxa e Eliana: 'Todo mundo contava essa história'
Imagem - Sorte, dinheiro e reviravoltas: veja o que os astros reservam para os 12 signos nesta semana (8 a 14 de junho)

Sorte, dinheiro e reviravoltas: veja o que os astros reservam para os 12 signos nesta semana (8 a 14 de junho)
Imagem - Casamento de Dua Lipa na Itália gera protestos e revolta após fechamento de praças

Casamento de Dua Lipa na Itália gera protestos e revolta após fechamento de praças