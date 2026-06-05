POLÊMICA

Após Tainá Militão expor relação estremecida, pai rebate falas da filha e a chama de 'estrelinha'

Sergio Castro negou ter se afastado da influenciadora durante gestações e criticou postura da filha nas redes sociais

Kamila Macedo

Publicado em 5 de junho de 2026 às 20:13

Éder Militão e Tainá MIlitão Crédito: Reprodução | Instagram

O clima entre Tainá Militão e seu pai, Sergio Castro, não é dos melhores. Durante participação no podcast PodDelas na última quinta-feira (4), a esposa do jogador Éder Militão revelou que enfrenta uma relação estremecida de longa data com o familiar.

A influenciadora comentou que o pai parou de falar com ela assim que descobriu suas primeiras gestações, quando engravidou de Helena e, posteriormente, de Matteo, frutos de seu antigo relacionamento com o jogador Léo Pereira. "Acho que ele não esperava isso de mim. Ele tinha um sonho: queria montar uma clínica para mim, e eu engravidei e ele não falou comigo", explicou Tainá.

"Voltei a falar com ele depois que as crianças nasceram, e quando casei com Éder [Militão], ele também não gostou muito. É porque ele fala assim: 'Poxa, jogador de futebol'... é isso, ele ficou meio chateado, falou algumas coisas que não gostei e aí eu abstraí. Às vezes, a gente se fala por WhatsApp, mas não temos tanto contato”, emendou a jovem, que atualmente está no sexto mês de gestação à espera de Gabriel, seu primeiro filho com o atual marido.

Após a repercussão da entrevista, Sergio Castro não recebeu bem as declarações e decidiu se pronunciar publicamente. Em uma página de fofocas no Instagram, ele rebateu a versão da filha. "[Tainá] sempre teve de tudo. Esses dias, a irmã foi visitá-la em Madrid apenas para conversar, tomar um café e relembrar a família. A 'estrelinha' ignorou a irmã, tudo isso por achar que queriam tirar foto com o jogador", escreveu.

Ele também mencionou as expectativas que mantinha para o futuro da influenciadora, pontuando que, "assim como todo pai, sempre sonhou com o melhor futuro para os filhos, sendo medicina ou não". Sergio afirmou que "ama cada um dos meus netos, nunca julgou ninguém por engravidar, muito pelo contrário".

"Sempre fiz questão de participar. Mas queria sim que ela tivesse um futuro além de ser mulher de jogador", completou.

Tainá Militão e Eder Militão 1 de 14

Esta, contudo, não é a primeira vez que a criadora de conteúdo aborda a crise familiar. Em maio deste ano, ela já havia compartilhado com os seguidores no Instagram que chegou a esconder sua primeira gravidez por cinco meses, porque tinha vergonha. Na época, ela conciliava o curso de odontologia com o trabalho na empresa do pai e temia a reação dos parentes.

"Minha família sempre foi muito tradicional, daquelas que você termina a faculdade, casa na igreja e depois tem filhos. Bem diferente do que eu trilhei [...] Uma hora tive que contar e tinha muito medo do meu pai. Realmente, quando contei, acho que meu pai ficou um ano sem falar comigo. Talvez mais? Não sei. Minha também também ficou muito assustada, passou um tempo sem falar comigo, mas voltou a falar comigo antes da Helena nascer", relatou nos stories.

"Minha mãe aceitou um pouquinho melhor e aquilo para mim acumulou. Tive que aprender a gestar sozinha, saí do meu emprego, porque não estava mais falando com meu pai, fiquei só na faculdade. Era uma menina, que não sabia ser esposa, não sabia gestar. Não sabia nada e fui aprendendo tudo ali, no susto", desabafou.

O histórico de atritos públicos também envolve o antigo genro do empresário. Em fevereiro de 2024, circulou a informação de que Sergio teria enviado mensagens cobrando do zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, o ressarcimento dos valores investidos na educação e formação profissional de Tainá. A atitude que gerou opiniões e críticas de internautas na ocasião.