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Tadeu Schmidt impressiona com físico definido durante viagem de 'volta ao mundo' com a esposa

Apresentador compartilhou cliques românticos ao lado de Ana Cristina Schmidt com direito a looks combinando e visual barbudo

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 5 de junho de 2026 às 18:36

Tadeu Schmidt faz viagem com a esposa e posta fotos de looks combinando
Tadeu Schmidt faz viagem com a esposa e posta fotos de looks combinando Crédito: Reprodução/Instagram

Tadeu Schmidt surpreendeu os seguidores ao publicar registros da viagem que realizou ao lado de sua esposa, Ana Cristina Schmidt, nesta sexta-feira (5). Além dos cenários paradisíacos e dos trajes combinados do casal, o que realmente chamou a atenção do público foi o físico definido do apresentador do Big Brother Brasil.

Ao compartilhar os cliques nas redes sociais, o jornalista focou na sintonia do casal na hora de se vestir: “Vocês sabem que eu e mozão adoramos combinar os looks, né? Para passear, para ir para a praia, para malhar, para dormir. E nessa viagem a gente caprichou”, declarou.

Nos comentários, os internautas não pouparam elogios à boa forma do apresentador. “Trincadão Schmidt”, escreveu um usuário. “Que corpo é esse, Tadeu?”, exclamou outro. “O shape tá on”, destacou mais um.

Tadeu decidiu embarcar na jornada após o término do Big Brother Brasil 26, aproveitando o período de descanso depois da intensa rotina do reality show. Na rede social, ele dividiu com os seguidores os detalhes dos destinos visitados.

Tadeu Schmidt combinando looks com a esposa, Ana Cristina, em viagem de férias

Tadeu e Ana Cristina Schmidt por Reprodução/Instagram
Tadeu e Ana Cristina Schmidt por Reprodução/Instagram
Tadeu e Ana Cristina Schmidt por Reprodução/Instagram
Tadeu e Ana Cristina Schmidt por Reprodução/Instagram
Tadeu e Ana Cristina Schmidt por Reprodução/Instagram
Tadeu e Ana Cristina Schmidt por Reprodução/Instagram
Tadeu e Ana Cristina Schmidt por Reprodução/Instagram
Tadeu e Ana Cristina Schmidt por Reprodução/Instagram
Tadeu e Ana Cristina Schmidt por Reprodução/Instagram
Tadeu e Ana Cristina Schmidt por Reprodução/Instagram
Tadeu e Ana Cristina Schmidt por Reprodução/Instagram
Tadeu e Ana Cristina Schmidt por Reprodução/Instagram
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Tadeu e Ana Cristina Schmidt por Reprodução/Instagram
Tadeu e Ana Cristina Schmidt por Reprodução/Instagram
Tadeu e Ana Cristina Schmidt por Reprodução/Instagram
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Tadeu e Ana Cristina Schmidt por Reprodução/Instagram

De acordo com o apresentador, o casal acabou dando uma volta ao mundo sem planejamento prévio. Em um breve resumo, ele mostrou que o roteiro começou na América Latina, partindo do Rio de Janeiro rumo a Santiago, no Chile.

Em seguida, os dois seguiram para a Oceania, onde visitaram Auckland, na Nova Zelândia, e as ilhas de Papeete, Tetiaroa e Bora-Bora, na Polinésia Francesa. O itinerário incluiu ainda uma parada em Singapura, na Ásia, antes de desembarcarem na Europa para turistar por Bruxelas (Bélgica), Lisboa (Portugal) e pela região da Sicília (Itália).

Nas imagens divulgadas, Tadeu também chamou atenção ao exibir uma barba densa, visual bem diferente daquele com o qual costuma aparecer na televisão durante o comando do programa.

O período de férias e recolhimento ocorre após meses difíceis para o jornalista, que recentemente enfrentou o luto pelas perdas consecutivas de seu irmão, Oscar, e de sua mãe, Janira. Dona Janira faleceu no dia 25 de maio, apenas 38 dias após a partida de seu filho mais velho. O ex-jogador de basquete, um dos maiores nomes do esporte nacional, faleceu em 17 de abril, aos 68 anos, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

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Tags:

Viagem Férias Tadeu Schmidt ana Cristina Schmidt

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