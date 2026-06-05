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Bruna Biancardi faz pedido inusitado a Sandy e revela curiosidade sobre a cantora

Influenciadora contou que gostaria de acompanhar mais o dia a dia da artista, conhecida por manter a vida pessoal longe dos holofotes

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 19:58

Bruna Biancardi e Sandy
Bruna Biancardi e Sandy Crédito: Reprodução

A influenciadora Bruna Biancardi surpreendeu ao revelar uma curiosidade envolvendo Sandy durante participação no videocast Quem É Você Nesse Rolê, apresentado por Thais Fersoza.

Durante a conversa, a apresentadora perguntou quem Bruna gostaria de ser por um dia. Sem hesitar, a namorada de Neymar citou Sandy e explicou o motivo da escolha.

Sandy

Sandy e Junior por Reprodução
Sandy por Divulgação
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Pedro Andrade, Sandy por Redes sociais
Sandy por Reprodução
SANDY por Redes sociais
Sandy em participação na novela das 9, 'Vale Tudo' por Reprodução/TV Globo
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Sandy em participação na novela das 9, 'Vale Tudo' por Reprodução/TV Globo
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Sandy e Junior por Reprodução

Segundo a influenciadora, a cantora sempre despertou sua admiração justamente por manter uma postura discreta diante da exposição pública. "Com a Sandy, sempre fui muito fã e ela vem de uma época que não tinha essa coisa de internet. Então assim, queria que hoje em dia ela compartilhasse mais as coisas e ela não compartilha", afirmou.

Na sequência, Bruna aproveitou para fazer um pedido bem-humorado à artista. "Faz um stories, mostra pra gente seu dia a dia, o que você come? O que você faz? Porque é uma pessoa muito reservada que eu sempre admirei e sempre fui fã", brincou.

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Conhecida por preservar sua vida pessoal e familiar, Sandy raramente compartilha detalhes da rotina nas redes sociais. A discrição da cantora, inclusive, é uma das características mais comentadas pelos fãs ao longo da carreira.

A declaração de Bruna repercutiu entre internautas, que se identificaram com a curiosidade da influenciadora e também demonstraram interesse em conhecer mais dos bastidores da vida da artista.

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