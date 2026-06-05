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Esposa tenta justificar comportamento de Raphinha, diz que craque é tímido e justifica frieza: 'Ele estava de óculos escuros'

Natalia Belloli saiu em defesa do jogador após internautas apontarem comportamento frio em documentário sobre companheiras de atletas

Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 16:01

Raphinha com a família Crédito: Reprodução

A influenciadora Natalia Belloli usou as redes sociais para defender o marido, o atacante Raphinha, após críticas recebidas por sua participação no documentário Convocadas. O jogador virou assunto entre internautas, que apontaram uma suposta frieza na forma como tratava a esposa durante algumas cenas da produção.

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Diante da repercussão, Natalia respondeu a comentários no Instagram e explicou que o comportamento do atleta foi interpretado de forma equivocada pelo público. “Ele é tímido, estava com um óculos de descanso das luzes que faz parte do tratamento do atleta quando ele se cuida muito. Fiquem tranquilas, sou tratada igual uma princesa”, escreveu.

O documentário acompanha a rotina de esposas e namoradas de jogadores da Seleção Brasileira e mostra bastidores da vida pessoal das chamadas WAGs, sigla em inglês para “wives and girlfriends” (esposas e namoradas).

Após a estreia da produção, diversos comentários sobre a postura de Raphinha passaram a circular nas redes sociais. Alguns usuários afirmaram que o jogador parecia distante ou pouco empolgado ao lado da esposa durante determinadas cenas.

As críticas levaram Natalia a se manifestar publicamente para rebater as interpretações. A influenciadora ressaltou que a personalidade reservada do marido e questões ligadas à rotina de preparação física ajudaram a criar uma impressão diferente daquela vivida pelo casal fora das câmeras.

Além de Natalia Belloli, o documentário também acompanha a rotina de outras companheiras de atletas da Seleção Brasileira, como Tainá Castro, Duda Fournier, Ana Lídia Guimarães e Carol Cabrino.