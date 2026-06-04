O AMOR VENCEU

Bruna Biancardi revela que pais foram contra romance dela com Neymar: 'Não quero filha minha com jogador'

Influenciadora revelou que escondeu da família uma viagem para encontrar o atleta em Ibiza e recebeu mensagens de desaprovação

Fernanda Varela

Publicado em 4 de junho de 2026 às 15:47

Neymar e Bruna Biancardi Crédito: Reprodução

A influenciadora Bruna Biancardi surpreendeu ao revelar que seus pais não aprovaram o início de seu relacionamento com Neymar. A história foi contada durante participação no podcast Quem É Você Nesse Rolê?, apresentado por Thais Fersoza.

Segundo Bruna, a resistência da família começou quando ela decidiu viajar para Ibiza, na Espanha, para encontrar Neymar. Na época, a influenciadora não contou a verdade aos pais e inventou uma desculpa para justificar a viagem.

Bruna Biancardi, Neymar, Mavie e Mel 1 de 13

"Eu fui para Ibiza com ele. Falei que uma amiga minha estava saindo com ele e que eu estava indo como acompanhante dela", relembrou.

Apenas sua irmã, Bianca Biancardi, sabia do verdadeiro motivo da viagem. No entanto, enquanto Bruna já estava a caminho da Espanha, a informação acabou chegando aos pais.

Ao desembarcar em Ibiza, a influenciadora encontrou diversas mensagens da família demonstrando preocupação. Entre elas, uma enviada pela mãe chamou atenção.

"Minha mãe disse: 'Eu não quero filha minha com jogador de futebol'. E meu pai disse: 'Filha, se acontecer alguma coisa, você compra uma passagem e vem embora'", contou.

Bruna explicou que havia acabado de encerrar um relacionamento de cinco anos e estava vivendo uma fase diferente da vida, com mais liberdade para viajar e conhecer novas pessoas.

Naquele momento, nem ela nem seus familiares imaginavam que a relação com Neymar se transformaria em algo duradouro. O casal assumiu o namoro publicamente em 2022 e, apesar de períodos de idas e vindas, segue junto atualmente.