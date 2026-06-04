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Bruna Biancardi revela que pais foram contra romance dela com Neymar: 'Não quero filha minha com jogador'

Influenciadora revelou que escondeu da família uma viagem para encontrar o atleta em Ibiza e recebeu mensagens de desaprovação

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de junho de 2026 às 15:47

Neymar e Bruna Biancardi
Neymar e Bruna Biancardi Crédito: Reprodução

A influenciadora Bruna Biancardi surpreendeu ao revelar que seus pais não aprovaram o início de seu relacionamento com Neymar. A história foi contada durante participação no podcast Quem É Você Nesse Rolê?, apresentado por Thais Fersoza.

Segundo Bruna, a resistência da família começou quando ela decidiu viajar para Ibiza, na Espanha, para encontrar Neymar. Na época, a influenciadora não contou a verdade aos pais e inventou uma desculpa para justificar a viagem.

Bruna Biancardi, Neymar, Mavie e Mel

Neymar, Mavie, Bruna Biancardi e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Carnaval das filhas de Neymar por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Mavie e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Bruna Biancardi e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Bruna Biancardi e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Mavie por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Neymar e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Mavie por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
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Neymar, Mavie, Bruna Biancardi e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia

"Eu fui para Ibiza com ele. Falei que uma amiga minha estava saindo com ele e que eu estava indo como acompanhante dela", relembrou.

Apenas sua irmã, Bianca Biancardi, sabia do verdadeiro motivo da viagem. No entanto, enquanto Bruna já estava a caminho da Espanha, a informação acabou chegando aos pais.

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Ao desembarcar em Ibiza, a influenciadora encontrou diversas mensagens da família demonstrando preocupação. Entre elas, uma enviada pela mãe chamou atenção.

"Minha mãe disse: 'Eu não quero filha minha com jogador de futebol'. E meu pai disse: 'Filha, se acontecer alguma coisa, você compra uma passagem e vem embora'", contou.

Bruna explicou que havia acabado de encerrar um relacionamento de cinco anos e estava vivendo uma fase diferente da vida, com mais liberdade para viajar e conhecer novas pessoas.

Naquele momento, nem ela nem seus familiares imaginavam que a relação com Neymar se transformaria em algo duradouro. O casal assumiu o namoro publicamente em 2022 e, apesar de períodos de idas e vindas, segue junto atualmente.

Hoje, Bruna e Neymar são pais de Mavie e Mel, consolidando uma história bem diferente daquela imaginada pelos pais da influenciadora quando ela embarcou para a viagem que deu início ao relacionamento.

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