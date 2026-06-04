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Yasmin Brunet faz novo alerta sobre extraterrestres infiltrados na Terra: 'Não falta muito para aparecerem'

Modelo afirmou já ter visto OVNIs em diferentes países e acredita que algumas raças alienígenas conseguem se passar por humanos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de junho de 2026 às 15:11

Yasmin Brunet
Yasmin Brunet Crédito: Reprodução/Instagram

A modelo e ex-BBB Yasmin Brunet voltou a chamar atenção nas redes sociais ao compartilhar suas crenças sobre extraterrestres. Nesta quinta-feira (4), ela respondeu perguntas de seguidores no Instagram e afirmou acreditar que alguns seres alienígenas já vivem entre os humanos, disfarçados.

Durante a interação, Yasmin disse que existem diferentes raças extraterrestres e que algumas seriam capazes de assumir aparência humana. "Tem uns que parecem humanos porque eles fingem que são humanos. Acho que não falta muito para aparecerem e aí vai ser aquele prazer de dizer: 'Eu avisei'", declarou.

Yasmin Brunet

Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet: antes e depois por João Cotta/Rede Globo e Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet: antes e depois por João Cotta/Rede Globo e Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet no BBB 24 por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet ao deixar o BBB 24 por João Cotta/Rede Globo
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet ao deixar o BBB 24 por João Cotta/Rede Globo
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet ao deixar o BBB 24 por João Cotta/Rede Globo
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram
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Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram

O assunto ganhou força após a modelo comentar recentemente um suposto avistamento de OVNI registrado em Campo Largo, no Paraná. Segundo ela, experiências semelhantes já aconteceram em diferentes lugares por onde passou.

Yasmin afirmou que já observou objetos voadores não identificados no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, em Alto Paraíso, na Europa e também em Fernando de Noronha. A modelo disse ainda possuir vídeos de um desses registros e prometeu procurar as imagens em um celular antigo para compartilhar com os seguidores.

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Além dos relatos de avistamentos, a ex-BBB apresentou teorias sobre a influência de extraterrestres na humanidade. Ela afirmou acreditar que esses seres conseguem se comunicar por pensamentos e até implantar ideias na mente das pessoas. "Eles conseguem implantar pensamentos que não são nossos. Conseguem induzir você a pensar em coisas que você não pensaria", declarou.

Em uma das respostas que mais repercutiram, Yasmin afirmou não acreditar que os extraterrestres sejam majoritariamente benevolentes. Segundo ela, os seres que estariam na Terra exerceriam influência negativa sobre os humanos e poderiam ocupar posições de poder.

A modelo também associou suas crenças a interpretações espirituais presentes em algumas tradições religiosas. Para ela, esses seres poderiam ser entendidos como anjos caídos, entidades malignas ou visitantes de outros lugares do universo.

Até o momento, as declarações refletem crenças pessoais de Yasmin Brunet. Não há evidências científicas que comprovem a existência de extraterrestres infiltrados entre humanos ou a capacidade de influenciar pensamentos e emoções das pessoas.

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