Ex de Jojo recebe presente 'suspeito' e aumenta rumores de romance com mãe doe Vini Jr

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Fernanda Varela
Publicado em 4 de junho de 2026 às 13:52
Os rumores de um possível envolvimento entre Thiago Gonçalves, ex-namorado de Jojo Todynho, e Fernanda Cristina, mãe do atacante Vini Jr., ganharam novo capítulo nesta semana. O policial militar compartilhou nas redes sociais alguns presentes que recebeu antecipadamente pelo aniversário e um dos itens chamou a atenção dos seguidores.
Entre os mimos exibidos nos stories do Instagram estava uma camisa número 7 do Real Madrid autografada por Vini Jr. Além da peça, Thiago também mostrou uma sacola da grife Prada. Ao agradecer pelos presentes, ele fez uma referência a quem os enviou sem citar nomes. “Meu aniversário não é hoje não, mas de qualquer forma agradeço. Os presentes já chegaram, e vou dividir uma parte deles e agradecer a quem enviou”, afirmou. Em seguida, completou: “Gracias, hermana!”.
Thiago Gonçalves e Jojo Todynho
A publicação foi suficiente para reacender os comentários sobre uma possível aproximação entre ele e Fernanda Cristina. As especulações começaram após a mãe do jogador publicar uma foto ao lado de Thiago em seu perfil nas redes sociais. A imagem foi apagada pouco tempo depois, e ela alegou que a postagem havia sido feita por engano.
Antes disso, os dois também foram vistos juntos na área VIP de um show do cantor Ferrugem, no Rio de Janeiro. Imagens que circularam nas redes mostravam os dois conversando próximos durante o evento.
Na ocasião, Thiago negou qualquer relacionamento. Segundo ele, a interação aconteceu em um grupo de amigos presente no show. “Não existe casal. Assim como conversei com ela, conversei com outras pessoas”, declarou.
Thiago Gonçalves ganhou notoriedade nacional durante o relacionamento com Jojo Todynho. O namoro chegou ao fim em março deste ano, em meio a uma polêmica envolvendo o término. O policial afirmou ter descoberto a separação pelas redes sociais enquanto se recuperava de um infarto que o levou à internação em uma unidade de terapia intensiva.