DICAS DE CASA

Como desentupir os furinhos do chuveiro e deixar o jato do banho forte e com pressão

Antes de trocar a peça, vale olhar para os furinhos bloqueados por calcário, resíduo que sai com vinagre branco



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 4 de junho de 2026 às 14:14

Pequena no tamanho, a crosta de calcário pode ser suficiente para deixar o chuveiro fraco, torto e com cara de peça velha Crédito: Ilustração gerada por IA

A água começa a sair fraca e a primeira coisa que passa pela cabeça é que o chuveiro foi embora. Só que nem sempre é isso. Às vezes, o problema está bem ali nos furinhos, quase escondido, numa crosta branca que vai se formando sem ninguém perceber.

Esse acúmulo é calcário. Ele aparece com o tempo por causa dos minerais da água, como cálcio e magnésio, e vai fechando a passagem aos poucos. Aí o jato sai torto, alguns pontos só pingam e, em chuveiros elétricos, a resistência pode acabar sofrendo mais do que deveria.

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Antes de mexer

A limpeza não começa com o vinagre. Começa no disjuntor. Antes de encostar no chuveiro, desligue a energia do aparelho ou, se for preciso, o geral da casa.

Parece exagero, mas não é. Em chuveiro elétrico, qualquer limpeza feita com a energia ligada pode virar risco de choque, ainda mais porque o processo envolve água e contato direto com a peça.

Só religue tudo depois que o espalhador estiver no lugar, seco, e com as mãos secas. É aquele cuidado simples que muita gente pula na pressa, mas não deveria.

O que trava o jato

Com o uso diário, parte dos minerais da água fica presa nos furinhos do espalhador. Dia após dia, esse resíduo endurece e começa a bloquear a saída da água.

Em lugares com água dura, que concentra mais minerais, isso costuma acontecer com mais frequência. Primeiro, o chuveiro perde direção. Depois, uns furinhos entopem e param, outros só pingam, e o banho fica fraco mesmo com o registro aberto.

Quando a crosta cresce demais, o problema deixa de ser só incômodo. A água passa com dificuldade e, nos modelos elétricos, isso pode contribuir para a queima antecipada da resistência.

Jeito mais simples

Dá para tentar resolver sem desmontar nada. Coloque vinagre branco em um saco plástico resistente, encaixe o saco em volta do espalhador e prenda com um elástico, deixando os furinhos cobertos pelo líquido.

O vinagre precisa de tempo. Algumas horas já ajudam, mas deixar de molho durante a noite costuma funcionar melhor quando a crosta está mais grudada.

Depois, retire o saco e abra o registro com a energia ainda desligada. A própria água ajuda a empurrar para fora o que se soltou. Só depois disso o disjuntor deve ser religado para testar o jato.

A acidez do vinagre é o que faz o trabalho. Ela ajuda a dissolver o calcário sem precisar esfregar com força logo de cara.

Se der para desmontar

Alguns chuveiros permitem retirar a parte de baixo do espalhador. Quando isso acontece, a limpeza fica mais caprichada, porque a peça pode ir direto para uma vasilha com vinagre.

Com o disjuntor desligado, desrosqueie a parte removível e deixe de molho por cerca de uma hora. Depois, uma escova de dentes velha ajuda a limpar os furinhos com mais cuidado.

Se ainda tiver ponto fechado, um palito de dente ou uma agulha fina pode liberar a passagem. Aí é só enxaguar bem em água corrente, recolocar a peça e fazer o teste.

Quando precisa reforçar

Na maioria das vezes, vinagre branco puro já resolve. Ele é a melhor escolha quando o entupimento vem do calcário, que é o caso mais comum.

Quando a crosta está grossa ou antiga, a mistura de vinagre com bicarbonato pode ajudar a soltar a sujeira incrustada. Não precisa complicar: a escova, o palito e a agulha entram só no acabamento, depois que o molho já amoleceu o resíduo.

Depois do teste

Se a limpeza funcionou, o chuveiro costuma mostrar logo. A água volta a sair com mais força, mais reta e por mais furinhos.

Com o tempo, porém, o calcário pode aparecer de novo. Uma limpeza rápida a cada poucos meses evita que a crosta feche vários pontos ao mesmo tempo e transforme uma solução simples em uma manutenção mais chata.

Também não vale usar vinagre toda hora. Em excesso, ele pode desgastar acabamentos metálicos ou plásticos mais sensíveis. Melhor aplicar quando o jato começar a falhar e respeitar o tempo de molho.