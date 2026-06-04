Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ivete Sangalo faz homenagem para Daniel Cady em aniversário e emociona fãs após separação: 'Receba todo nosso amor'

Cantora usou as redes sociais para celebrar os 40 anos do ex-marido e destacou a parceria construída em família

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de junho de 2026 às 14:51

Ivete Sangalo e Daniel Cady tiveram término difícil
Ivete Sangalo e Daniel Cady tiveram término difícil Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Ivete Sangalo fez uma homenagem pública ao ex-marido, Daniel Cady, nesta quinta-feira (4), data em que ele completou 40 anos. A mensagem compartilhada nas redes sociais chamou atenção dos seguidores e reforçou a boa relação mantida pelo ex-casal após o fim do casamento.

Em seu perfil, Ivete publicou uma foto de Daniel ao lado dos filhos e aproveitou a ocasião para desejar felicidades ao nutricionista. "Hoje o dia é todo dele! Receba todo nosso amor, cheio de saúde, bênçãos e vivendo seus lindos e fortes propósitos. Viva o papai!", escreveu.

Antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica

Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
1 de 14
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais

A publicação rapidamente repercutiu entre fãs da artista, que elogiaram a forma respeitosa como os dois seguem conduzindo a relação familiar mesmo após a separação.

O gesto acontece poucos meses depois do anúncio do fim do casamento, confirmado em novembro de 2025. Na ocasião, Ivete e Daniel informaram que a decisão foi tomada de maneira amigável e destacaram que continuariam unidos na criação dos filhos.

Leia mais

Imagem - Ivete Sangalo antecipa surpresa para o Rock in Rio e brinca: 'Vou nua'

Ivete Sangalo antecipa surpresa para o Rock in Rio e brinca: 'Vou nua'

Imagem - MC Guimê se desespera após esposa e filha de 5 meses sofreram acidente e deixa clipe às pressas

MC Guimê se desespera após esposa e filha de 5 meses sofreram acidente e deixa clipe às pressas

Imagem - Ex de Jojo recebe presente 'suspeito' e aumenta rumores de romance com mãe doe Vini Jr

Ex de Jojo recebe presente 'suspeito' e aumenta rumores de romance com mãe doe Vini Jr

Juntos, eles são pais de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 8. Apesar do término da relação amorosa, os dois seguem trocando homenagens públicas em datas especiais.

Recentemente, foi a vez de Daniel homenagear a cantora em seu aniversário. Na ocasião, ele escreveu uma mensagem breve, mas carinhosa: "Parabéns. Te desejo o melhor da vida. Vida longa".

A troca de mensagens tem sido vista pelos admiradores como um exemplo de convivência harmoniosa após o fim de um relacionamento de cerca de 17 anos.

Mais recentes

Imagem - Carolina Dieckmann detalha riscos após diagnóstico de infecção grave: 'Estágio mais avançado'

Carolina Dieckmann detalha riscos após diagnóstico de infecção grave: 'Estágio mais avançado'
Imagem - Admirador secreto? Virgínia ganha buquê misterioso e esconde identidade do remetente

Admirador secreto? Virgínia ganha buquê misterioso e esconde identidade do remetente
Imagem - Fora do projeto, Bruna Biancardi reage a documentário sobre esposas dos craques da seleção brasileira

Fora do projeto, Bruna Biancardi reage a documentário sobre esposas dos craques da seleção brasileira