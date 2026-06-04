FAMÍLIA

Ivete Sangalo faz homenagem para Daniel Cady em aniversário e emociona fãs após separação: 'Receba todo nosso amor'

Cantora usou as redes sociais para celebrar os 40 anos do ex-marido e destacou a parceria construída em família

Fernanda Varela

Publicado em 4 de junho de 2026 às 14:51

Ivete Sangalo e Daniel Cady tiveram término difícil Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Ivete Sangalo fez uma homenagem pública ao ex-marido, Daniel Cady, nesta quinta-feira (4), data em que ele completou 40 anos. A mensagem compartilhada nas redes sociais chamou atenção dos seguidores e reforçou a boa relação mantida pelo ex-casal após o fim do casamento.

Em seu perfil, Ivete publicou uma foto de Daniel ao lado dos filhos e aproveitou a ocasião para desejar felicidades ao nutricionista. "Hoje o dia é todo dele! Receba todo nosso amor, cheio de saúde, bênçãos e vivendo seus lindos e fortes propósitos. Viva o papai!", escreveu.

Antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica 1 de 14

A publicação rapidamente repercutiu entre fãs da artista, que elogiaram a forma respeitosa como os dois seguem conduzindo a relação familiar mesmo após a separação.

O gesto acontece poucos meses depois do anúncio do fim do casamento, confirmado em novembro de 2025. Na ocasião, Ivete e Daniel informaram que a decisão foi tomada de maneira amigável e destacaram que continuariam unidos na criação dos filhos.

Juntos, eles são pais de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 8. Apesar do término da relação amorosa, os dois seguem trocando homenagens públicas em datas especiais.

Recentemente, foi a vez de Daniel homenagear a cantora em seu aniversário. Na ocasião, ele escreveu uma mensagem breve, mas carinhosa: "Parabéns. Te desejo o melhor da vida. Vida longa".