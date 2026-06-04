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Filha de Kelly Key abre álbum de família e mostra momento raro da cantora no Rio

Suzanna Freitas compartilhou registros ao lado da mãe, do padrasto e do irmão mais novo nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de junho de 2026 às 15:41

Filha de Kelly Key
Filha de Kelly Key Crédito: Reprodução

A influenciadora Suzanna Freitas encantou os seguidores ao compartilhar uma série de fotos ao lado da família durante a temporada de Kelly Key no Rio de Janeiro.

Nas imagens publicadas nesta quinta-feira (4), Suzanna apareceu em momentos de lazer com a mãe, o padrasto, Mico Freitas, e o irmão caçula, Artur Freitas, de 8 anos.

Filha de Kelly Key

Filha de Kelly Key por Reprodução
Filha de Kelly Key por Reprodução
Filha de Kelly Key por Reprodução
Filha de Kelly Key por Reprodução
Filha de Kelly Key por Reprodução
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Filha de Kelly Key por Reprodução

Ao compartilhar os registros, a influenciadora escreveu uma reflexão sobre a fase que está vivendo. "Me abrir para a vida, ser fiel a mim mesma, acreditar nos sonhos, confiar no processo e viver por tudo que me faz sentir viva", publicou.

Suzanna é filha de Kelly Key com o cantor Latino e costuma dividir com os seguidores momentos da rotina familiar.

Kelly Key vive em Angola há mais de três anos, mas está passando uma temporada no Brasil ao lado dos familiares. A viagem acontece poucos meses após um susto vivido pela família.

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Há cerca de dois meses, Mico Freitas sofreu um AVC. Em declarações posteriores, o empresário relatou que a experiência mudou sua forma de enxergar a vida e destacou a gratidão por conseguir retomar gradualmente a rotina.

A publicação de Suzanna rapidamente recebeu mensagens de carinho dos seguidores, que elogiaram a união da família e os momentos compartilhados durante a passagem da cantora pelo Rio de Janeiro.

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