EM FAMÍLIA

Filha de Kelly Key abre álbum de família e mostra momento raro da cantora no Rio

Suzanna Freitas compartilhou registros ao lado da mãe, do padrasto e do irmão mais novo nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 4 de junho de 2026 às 15:41

Filha de Kelly Key Crédito: Reprodução

A influenciadora Suzanna Freitas encantou os seguidores ao compartilhar uma série de fotos ao lado da família durante a temporada de Kelly Key no Rio de Janeiro.

Nas imagens publicadas nesta quinta-feira (4), Suzanna apareceu em momentos de lazer com a mãe, o padrasto, Mico Freitas, e o irmão caçula, Artur Freitas, de 8 anos.

Filha de Kelly Key 1 de 5

Ao compartilhar os registros, a influenciadora escreveu uma reflexão sobre a fase que está vivendo. "Me abrir para a vida, ser fiel a mim mesma, acreditar nos sonhos, confiar no processo e viver por tudo que me faz sentir viva", publicou.

Suzanna é filha de Kelly Key com o cantor Latino e costuma dividir com os seguidores momentos da rotina familiar.

Kelly Key vive em Angola há mais de três anos, mas está passando uma temporada no Brasil ao lado dos familiares. A viagem acontece poucos meses após um susto vivido pela família.

Há cerca de dois meses, Mico Freitas sofreu um AVC. Em declarações posteriores, o empresário relatou que a experiência mudou sua forma de enxergar a vida e destacou a gratidão por conseguir retomar gradualmente a rotina.