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Pneu furado e guincho transformam viagem de Pedro Scooby em caos: 'Aurora feliz que está passeando de caminhão'

Surfista compartilhou o contratempo nas redes sociais e mostrou a reação da filha Aurora durante o imprevisto

Fernanda Varela

Publicado em 4 de junho de 2026 às 16:30

Pedro Scooby Crédito: Reprodução

O surfista Pedro Scooby teve os planos alterados durante uma viagem em família nesta quinta-feira (4). Pelas redes sociais, ele contou que o carro em que estava com a esposa, Cintia Dicker, e a filha do casal sofreu um problema na estrada.

Sem revelar o destino da viagem, Scooby explicou que o veículo teve um pneu furado em uma manhã de chuva. Diante da situação, a família precisou acionar um serviço de reboque para seguir viagem.

Mansão de Cintia Dicker e Pedro Scooby na Bahia 1 de 7

"Bom dia para você que está indo viajar e furou o pneu. Os planos mudaram, com a família toda dentro do carro. Agora a Aurora está feliz porque está passeando de caminhão", brincou o surfista ao mostrar o veículo sendo levado pelo guincho.

Apesar do contratempo, quem mais se divertiu com a situação foi a pequena Aurora, de 3 anos. Segundo o pai, ela ficou animada com a experiência de acompanhar o trajeto no caminhão de reboque.

Cintia Dicker também comentou o episódio nas redes sociais. Ao compartilhar imagens do momento, a modelo resumiu a situação com bom humor: "Deu ruim".