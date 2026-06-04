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Pneu furado e guincho transformam viagem de Pedro Scooby em caos: 'Aurora feliz que está passeando de caminhão'

Surfista compartilhou o contratempo nas redes sociais e mostrou a reação da filha Aurora durante o imprevisto

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de junho de 2026 às 16:30

Pedro Scooby
Pedro Scooby Crédito: Reprodução

O surfista Pedro Scooby teve os planos alterados durante uma viagem em família nesta quinta-feira (4). Pelas redes sociais, ele contou que o carro em que estava com a esposa, Cintia Dicker, e a filha do casal sofreu um problema na estrada.

Sem revelar o destino da viagem, Scooby explicou que o veículo teve um pneu furado em uma manhã de chuva. Diante da situação, a família precisou acionar um serviço de reboque para seguir viagem.

Mansão de Cintia Dicker e Pedro Scooby na Bahia

Casa de praia de Cintia Dicker e Pedro Scooby aposta em madeira, muxarabi e arquitetura sustentável na Bahia por REprodução
Casa de praia de Cintia Dicker e Pedro Scooby aposta em madeira, muxarabi e arquitetura sustentável na Bahia por REprodução
Casa de praia de Cintia Dicker e Pedro Scooby aposta em madeira, muxarabi e arquitetura sustentável na Bahia por REprodução
Casa de praia de Cintia Dicker e Pedro Scooby aposta em madeira, muxarabi e arquitetura sustentável na Bahia por REprodução
Casa de praia de Cintia Dicker e Pedro Scooby aposta em madeira, muxarabi e arquitetura sustentável na Bahia por REprodução
Casa de praia de Cintia Dicker e Pedro Scooby aposta em madeira, muxarabi e arquitetura sustentável na Bahia por REprodução
Casa de praia de Cintia Dicker e Pedro Scooby aposta em madeira, muxarabi e arquitetura sustentável na Bahia por REprodução
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Casa de praia de Cintia Dicker e Pedro Scooby aposta em madeira, muxarabi e arquitetura sustentável na Bahia por REprodução

"Bom dia para você que está indo viajar e furou o pneu. Os planos mudaram, com a família toda dentro do carro. Agora a Aurora está feliz porque está passeando de caminhão", brincou o surfista ao mostrar o veículo sendo levado pelo guincho.

Apesar do contratempo, quem mais se divertiu com a situação foi a pequena Aurora, de 3 anos. Segundo o pai, ela ficou animada com a experiência de acompanhar o trajeto no caminhão de reboque.

Cintia Dicker também comentou o episódio nas redes sociais. Ao compartilhar imagens do momento, a modelo resumiu a situação com bom humor: "Deu ruim".

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Pedro Scooby e Cintia Dicker estão juntos desde 2019 e são pais de Aurora. O surfista também é pai de Dom, de 14 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 10, frutos de seu antigo relacionamento com Luana Piovani.

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