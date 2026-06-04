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Ex-BBB Samira revela que mãe se afastou dela por causa de postagens nas redes sociais

Ex-BBB 26 irritou a mãe após postagem com roupa ousada

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de junho de 2026 às 17:37

Samira revela estratégia usada no BBB 26 para tentar fugir das câmeras
Samira revela estratégia usada no BBB 26 para tentar fugir das câmeras Crédito: Reprodução/TV Globo

A ex-participante do BBB 26, Samira Sagr, contou que viveu um período de afastamento da mãe por causa de suas postagens nas redes sociais, mas afirmou que a relação entre as duas foi retomada.

Durante entrevista, a gaúcha relatou que chegou a ser excluída pela própria mãe após publicar uma foto usando um vestido mais aberto. “Minha mãe me excluiu das redes depois de eu postar um vestido todo aberto, em que peguei a calcinha e levantei. Parou de me seguir e falou: ‘O que os olhos não veem o coração não sente’”, disse.

Samira, do BBB 26

Samira por Reprodução
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Samira por Reprodução
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Samira por Reprodução

Segundo Samira, a divergência estava ligada a diferenças de visão sobre comportamento e exposição. Criada em um ambiente mais conservador, ela afirmou que enfrentou restrições desde a adolescência, principalmente em relação às roupas que usava.

Apesar do conflito, a ex-BBB contou que a situação foi resolvida. “Ela sabe quem eu sou. Conhece a filha que tem e como é meu coração. Está tudo certo”, afirmou. A própria Samira também chegou a bloquear a mãe em determinado momento, ao prever que novas publicações poderiam gerar desconforto.

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A ex-participante também abriu espaço para falar sobre autoestima. Segundo ela, já enfrentou inseguranças ao se comparar com outras mulheres, especialmente na época em que acompanhava modelos e tentava se encaixar em padrões estéticos.

“Eu me comparava a outras mulheres. Sempre acompanhava as modelos e queria ser como elas”, contou. Com o tempo, disse ter passado por um processo de aceitação e hoje se sente mais confortável com a própria aparência.

Samira afirmou que aprendeu a lidar melhor com a própria imagem e a reduzir a cobrança pessoal, destacando que deixou de buscar aprovação externa para se sentir bem consigo mesma.

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