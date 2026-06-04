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Emocionado, menino chora e convence mãe a adotar única cachorrinha rejeitada em feira de adoção na Bahia

Mesmo podendo escolher um cão de raça, garoto insistiu em levar para casa a cadela que ficou sem família após evento de adoção

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de junho de 2026 às 18:03

Menino emociona ao escolher cachorrinha em feira de adoção
Menino emociona ao escolher cachorrinha em feira de adoção Crédito: Reprodução

O sonho de Benício sempre foi ter um cachorro. Mas, diferente do que muitos imaginam, ele não queria um animal de raça ou escolhido apenas pela aparência. O desejo do garoto era oferecer uma nova chance a um cão resgatado das ruas.

Foi exatamente isso que aconteceu durante uma feira de adoção realizada no Parque Belvedere, em Paulo Afonso, no norte da Bahia. O evento reuniu animais acolhidos pela Associação Recanto dos Animais em Perigo (ARDAP), entidade que atua no resgate e encaminhamento de cães e gatos para lares responsáveis.

Menino emocionou ao adotar cãozinho

História emocionou na internet por Reprodução
História emocionou na internet por Reprodução
História emocionou na internet por Reprodução
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Menino emociona ao escolher cachorrinha em feira de adoção por Reprodução
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História emocionou na internet por Reprodução

Filho da influenciadora Ayrla Silvestre, Benício acompanhou a ação e passou boa parte do tempo ao lado de uma cachorrinha chamada Pretinha. Enquanto outros animais encontravam famílias, ela continuava à espera de um lar. Ao fim da feira, Pretinha foi a única que não havia sido adotada.

A situação mexeu com o garoto, que já sabia das dificuldades enfrentadas por cães de pelagem preta para encontrar adotantes. Ver a cachorrinha retornar ao abrigo sem uma família o deixou emocionado. Mesmo tendo condições de escolher qualquer animal, Benício fez um único pedido à mãe: levar Pretinha para casa.

Comovida com a atitude do filho, Ayrla decidiu atender ao desejo do menino. A decisão transformou o destino da cachorrinha, que deixou o evento acompanhada de sua nova família.

A história foi compartilhada nas redes sociais e rapidamente conquistou milhares de pessoas. A publicação ultrapassou 230 mil visualizações e recebeu uma onda de comentários elogiando a sensibilidade do garoto.

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Entre as mensagens, seguidores destacaram a importância da adoção responsável e o gesto de empatia demonstrado por Benício. Para muitos, a história mostra que o verdadeiro valor de um animal não está na raça ou na aparência, mas no amor que ele é capaz de oferecer.

O que começou como o sonho de uma criança acabou se transformando em um recomeço para Pretinha, que deixou de ser a cachorrinha que ficou para trás para se tornar a escolhida de uma família.

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