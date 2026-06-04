Adeus, telha de barro: nova cobertura de casas gera energia e deixa fachada bonita sem uso de placas solares aparentes

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Helena Merencio
Agência Correio
Publicado em 4 de junho de 2026 às 18:18
A velha telha de barro ganhou uma concorrente que parece saída de um projeto de casa futurista. Em vez de apenas cobrir o imóvel, a nova peça promete proteger da chuva, manter o desenho do telhado mais discreto e ainda transformar o sol em eletricidade para os aparelhos da casa.
Essa é a lógica das telhas solares fotovoltaicas. Elas ocupam o lugar da cobertura comum e dispensam, em muitos projetos, aqueles painéis grandes instalados por cima do telhado.
Telha sanduíche
A solução chama atenção pelo acabamento mais limpo, mas ainda está longe de ser uma troca simples: custa mais, rende menos por metro quadrado que os painéis tradicionais e exige cálculo antes da compra.
Telhas solares funcionam com o mesmo princípio das placas fotovoltaicas. A diferença está na forma. As células que captam a radiação solar ficam embutidas nas próprias peças da cobertura, em vez de serem instaladas como uma estrutura separada.
Depois da captação, a energia passa por um inversor, responsável por transformar a eletricidade gerada em energia utilizável dentro da casa. Enquanto isso, a cobertura continua cumprindo seu papel mais básico: proteger contra chuva e vento.
Pesquisas sobre células de silício ultrafinas indicam que sistemas do tipo podem ficar mais leves e adaptáveis à arquitetura.
Na obra, porém, o processo não é tão simples. A cobertura antiga precisa sair, as novas peças entram em módulos e a fiação deve ser conectada ao inversor central.
Quem olha para essa tecnologia costuma se interessar primeiro pela estética. Painéis convencionais ficam aparentes e mudam bastante a fachada da casa. Já as telhas solares tentam se misturar ao desenho do imóvel, com versões planas ou onduladas.
Esse detalhe pesa em condomínios fechados, bairros históricos com regras visuais e construções novas, onde o acabamento faz parte do projeto desde o início.
Também existe diferença de material. Telhas de barro podem absorver umidade e ganhar peso em dias de chuva. Modelos solares feitos com vidro temperado e polímeros são impermeáveis e mais leves, o que pode aliviar a estrutura do telhado.
A parte menos sedutora aparece no orçamento. Telhas solares seguem mais caras que sistemas equivalentes com painéis tradicionais, com valores que variam conforme marca, modelo e instalação.
Além disso, a eficiência costuma ser menor por metro quadrado. Como as peças acompanham a inclinação do telhado, nem sempre ficam no melhor ângulo para receber sol.
Reparos também pedem mão de obra especializada. Somando preço, instalação e desempenho, o retorno do investimento costuma ficar entre 8 e 11 anos.
Por isso, qualquer promessa de apagar a conta de luz rapidamente deve ser vista com desconfiança.
Para quem busca economia mais rápida, os painéis solares comuns ainda costumam vencer. São mais baratos, mais eficientes e entregam retorno financeiro melhor na maioria dos casos.
Telhas solares fazem mais sentido quando estética, integração ao imóvel e sustentabilidade pesam tanto quanto a economia. Obras novas e grandes reformas são os cenários mais favoráveis, porque o custo pode entrar no planejamento desde o começo.
Antes de fechar negócio, vale avaliar consumo da casa, incidência solar, tamanho do telhado e regras da ANEEL.
Isso é importante pois sistemas desse tipo podem reduzir a conta de luz, diminuir a pegada de carbono e ter garantia de geração por cerca de 25 anos, mas ainda não representam uma aposentadoria definitiva da telha de barro.
Para quem quer visual e pensa no longo prazo, é uma opção promissora. Para economizar mais rápido, as placas tradicionais seguem na frente.