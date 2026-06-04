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Herdeiro, discreto e bonitão: quem é Thiago Almeida, o novo presidente da escola de samba São Clemente

Thiago Almeida, de 37 anos, chamou atenção pela aparência e recebeu uma onda de elogios após ser anunciado no cargo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de junho de 2026 às 19:00

Thiago Almeida é presidente da São Clemente
Thiago Almeida é presidente da São Clemente Crédito: Reprodução

O anúncio do novo presidente da São Clemente movimentou as redes sociais nesta semana. Aos 37 anos, Thiago Almeida passou a receber uma enxurrada de comentários após assumir oficialmente o comando da agremiação carioca.

Formado em Publicidade e Propaganda, Thiago é herdeiro da família Almeida Gomes, fundadora da escola de samba. Apesar de manter um perfil discreto, ele viralizou entre internautas por causa da aparência e do porte físico, acumulando elogios e brincadeiras nas publicações relacionadas à posse.

Thiago Almeida, presidente da São Clemente

Thiago Almeida é presidente da São Clemente por Reprodução
Thiago Almeida é presidente da São Clemente por Reprodução
Thiago Almeida é presidente da São Clemente por Reprodução
Thiago Almeida é presidente da São Clemente por Reprodução
Thiago Almeida é presidente da São Clemente por Reprodução
Thiago Almeida é presidente da São Clemente por Reprodução
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Thiago Almeida é presidente da São Clemente por Reprodução

"Com um presidente desses, quero ser musa dessa escola de samba", escreveu uma internauta. O influenciador David Brazil também entrou na brincadeira e comentou: "Já quero ser musa".

Thiago substitui o tio, Renato Almeida Gomes, que permaneceu 24 anos à frente da escola.

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A relação do novo presidente com a São Clemente começou ainda na infância. Ele desfilou pela primeira vez aos 10 anos e, aos 18, passou a trabalhar no barracão da agremiação. Desde então, ocupou diferentes funções até chegar aos cargos de diretor de Carnaval e vice-presidente.

A aclamação aconteceu na última terça-feira (2), marcando uma nova fase para a tradicional escola da Zona Sul do Rio de Janeiro.

No Carnaval de 2027, a São Clemente será a responsável por abrir os desfiles da Série Ouro na Marquês de Sapucaí, entrando na avenida na sexta-feira, 5 de fevereiro.

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