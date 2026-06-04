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Ruivinha de Marte mostra antes e depois após ganhar mais de 20 kg e impressiona seguidores

Influenciadora compartilhou transformação física conquistada com treinos, alimentação e procedimentos estéticos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de junho de 2026 às 16:55

Ruivinha de Marte
Ruivinha de Marte Crédito: Reprodução

A influenciadora Ruivinha de Marte chamou atenção nas redes sociais ao publicar uma comparação entre o corpo que tinha anos atrás e o físico atual. A criadora de conteúdo revelou ter ganhado mais de 20 quilos ao longo de sua transformação.

Em tom de brincadeira, Ruivinha compartilhou uma foto antiga e escreveu: "Vai, magrela, põe um biquíni aí kk". Logo depois, mostrou uma imagem recente exibindo o resultado do processo de ganho de massa muscular.

Ruivinha de Marte

Ruivinha de Marte por Reprodução
Ruivinha de Marte por Reprodução
Ruivinha de Marte por Reprodução
Ruivinha de Marte por Reprodução
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Ruivinha de Marte por Reprodução

A influenciadora já contou em outras ocasiões que chegou a pesar cerca de 43 quilos e que passou a investir em uma rotina intensa de treinos e alimentação para alcançar o corpo desejado.

Segundo ela, a estratégia incluiu cerca de seis refeições por dia, além do consumo de suplementos hipercalóricos e creatina. O cardápio também passou a contar com alimentos como ovos, pães, massas, carnes e frango.

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Em 2025, Ruivinha comemorou nas redes sociais a marca de 60 quilos na balança. Na ocasião, afirmou que o ganho de peso exigiu disciplina física e mental.

"Eu consegui. Quando entrei nesse projeto, sabia que seria um desafio enorme comer mais, treinar mais e cuidar da mente para que as coisas fluíssem", escreveu.

Além da mudança conquistada com alimentação e exercícios, a influenciadora também já falou abertamente sobre procedimentos estéticos realizados ao longo dos últimos anos. Entre eles estão harmonização facial, intervenções no nariz, boca e queixo, além da colocação de próteses de silicone nos seios.

A publicação do antes e depois rapidamente viralizou e recebeu milhares de comentários de seguidores impressionados com a transformação física da influenciadora.

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