MUDOU O 'CPF'

Ruivinha de Marte mostra antes e depois após ganhar mais de 20 kg e impressiona seguidores

Influenciadora compartilhou transformação física conquistada com treinos, alimentação e procedimentos estéticos

Fernanda Varela

Publicado em 4 de junho de 2026 às 16:55

Ruivinha de Marte Crédito: Reprodução

A influenciadora Ruivinha de Marte chamou atenção nas redes sociais ao publicar uma comparação entre o corpo que tinha anos atrás e o físico atual. A criadora de conteúdo revelou ter ganhado mais de 20 quilos ao longo de sua transformação.

Em tom de brincadeira, Ruivinha compartilhou uma foto antiga e escreveu: "Vai, magrela, põe um biquíni aí kk". Logo depois, mostrou uma imagem recente exibindo o resultado do processo de ganho de massa muscular.

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A influenciadora já contou em outras ocasiões que chegou a pesar cerca de 43 quilos e que passou a investir em uma rotina intensa de treinos e alimentação para alcançar o corpo desejado.

Segundo ela, a estratégia incluiu cerca de seis refeições por dia, além do consumo de suplementos hipercalóricos e creatina. O cardápio também passou a contar com alimentos como ovos, pães, massas, carnes e frango.

Em 2025, Ruivinha comemorou nas redes sociais a marca de 60 quilos na balança. Na ocasião, afirmou que o ganho de peso exigiu disciplina física e mental.

"Eu consegui. Quando entrei nesse projeto, sabia que seria um desafio enorme comer mais, treinar mais e cuidar da mente para que as coisas fluíssem", escreveu.

Além da mudança conquistada com alimentação e exercícios, a influenciadora também já falou abertamente sobre procedimentos estéticos realizados ao longo dos últimos anos. Entre eles estão harmonização facial, intervenções no nariz, boca e queixo, além da colocação de próteses de silicone nos seios.