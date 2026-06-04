Ciúme zero! Larissa Manoela vibra com par romântico do marido com Ana Castela em 'Coração Acelerado'

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Kamila Macedo
Publicado em 4 de junho de 2026 às 17:26
Conhecida nas telas brasileiras, a atriz Larissa Manoela acompanhou de perto a exibição do capítulo desta quarta-feira (3) de Coração Acelerado. A trama das sete traz no elenco seu marido, o também ator André Luiz Frambach, cujo personagem iniciou um envolvimento romântico com a cantora Ana Castela na história.
Sem rodeios, Larissa apoiou publicamente o casal fictício e destacou que está gostando do desenrolar do folhetim escrito por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento. "Os boiadeiros juntos. Essa dupla está demais", escreveu a atriz na legenda de um registro que mostra a interação entre os personagens. Ao fundo do vídeo, é possível ouvir a risada da artista paranaense.
O capítulo em questão marcou o primeiro beijo entre os personagens na trama. A postagem de Larissa, contudo, capturou a cena anterior a essa interação romântica específica.
Larissa Manoela e André Luiz Frambach
Na novela, Frambach interpreta Gael, que convida Ana Castela (interpretando ela mesma em uma participação especial) para conhecer pontos turísticos da cidade fictícia de Bom Retorno. Os dois aproveitam o momento logo após um show da "Boiadeira", que aparece disfarçada com uma peruca loira. Durante o passeio, o clima esquenta e culmina no beijo do novo casal.
Confira a cena do beijo entre Gael e Ana Castela:
Larissa Manoela e André Luiz Frambach são casados desde dezembro de 2023.