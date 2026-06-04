NOVELAS

Ciúme zero! Larissa Manoela vibra com par romântico do marido com Ana Castela em 'Coração Acelerado'

Atriz compartilhou registro assistindo ao capítulo do primeiro beijo dos personagens e elogiou a parceria

Kamila Macedo

Publicado em 4 de junho de 2026 às 17:26

Larissa Manoela elogia parceria romântica entre André Luiz Frambach e Ana Castela Crédito: Reprodução

Conhecida nas telas brasileiras, a atriz Larissa Manoela acompanhou de perto a exibição do capítulo desta quarta-feira (3) de Coração Acelerado. A trama das sete traz no elenco seu marido, o também ator André Luiz Frambach, cujo personagem iniciou um envolvimento romântico com a cantora Ana Castela na história.

Sem rodeios, Larissa apoiou publicamente o casal fictício e destacou que está gostando do desenrolar do folhetim escrito por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento. "Os boiadeiros juntos. Essa dupla está demais", escreveu a atriz na legenda de um registro que mostra a interação entre os personagens. Ao fundo do vídeo, é possível ouvir a risada da artista paranaense.

O capítulo em questão marcou o primeiro beijo entre os personagens na trama. A postagem de Larissa, contudo, capturou a cena anterior a essa interação romântica específica.

Larissa Manoela e André Luiz Frambach 1 de 17

Na novela, Frambach interpreta Gael, que convida Ana Castela (interpretando ela mesma em uma participação especial) para conhecer pontos turísticos da cidade fictícia de Bom Retorno. Os dois aproveitam o momento logo após um show da "Boiadeira", que aparece disfarçada com uma peruca loira. Durante o passeio, o clima esquenta e culmina no beijo do novo casal.

Confira a cena do beijo entre Gael e Ana Castela: