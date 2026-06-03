Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Casamento luxuoso de ator chega a meio milhão de reais; veja detalhes da festa

Após oficializarem a união no civil em março, Sidney Sampaio e Luana Sales preparam celebração luxuosa para 200 convidados no interior de São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 3 de junho de 2026 às 21:18

O ator Sidney Sampaio e médica Luana Sales irão se casar em cerimônia realizada no Castelo dos Vinhais
O ator Sidney Sampaio e médica Luana Sales irão se casar em cerimônia realizada no Castelo dos Vinhais Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Sidney Sampaio está de casamento marcado com a médica Luana Sales para o dia 11 de junho. A celebração promete ser luxuosa e será realizada no Castelo dos Vinhais, localizado em Vinhedo, no interior de São Paulo. Segundo o Gshow, o casal desembolsou cerca de R$ 500 mil para realizar o evento dos sonhos.

Sidney e Luana já trocaram votos em março deste ano, em uma cerimônia discreta para oficializar a união no civil. O momento, por ser mais intimista, contou apenas com a presença de familiares e amigos próximos.

Sidney Sampaio e Luana Sales

Sidney Sampaio e Luana Sales por Reprodução/Instagram
Sidney Sampaio e Luana Sales por Reprodução/Instagram
Sidney Sampaio e Luana Sales por Reprodução/Instagram
Sidney Sampaio e Luana Sales por Reprodução/Instagram
Sidney Sampaio e Luana Sales por Reprodução/Instagram
Sidney Sampaio e Luana Sales por Reprodução/Instagram
Sidney Sampaio e Luana Sales por Reprodução/Instagram
Sidney Sampaio e Luana Sales por Reprodução/Instagram
Sidney Sampaio e Luana Sales por Reprodução/Instagram
Sidney Sampaio e Luana Sales por Reprodução/Instagram
1 de 10
Sidney Sampaio e Luana Sales por Reprodução/Instagram

Agora, para comemorar as bodas, eles investiram em uma grande festa para aproximadamente 200 convidados. Entre as atrações musicais, Gabi Martins e Vanessa Jackson são os nomes confirmados que prometem apresentações inesquecíveis para a noite especial dos noivos.

No cardápio que será servido, há opções como escalopes de filé mignon com molho de mostarda ou de vinho tinto, risoto ao funghi, manicaretti de quatro queijos ao molho branco e batata rústica gratinada com ervas frescas e parmesão.

Casamento de Sisney Sampaio será realizado no Castelo dos Vinhais

Screenshot por Reprodução/Instagram
Castelo onde será realizado o casamento de Sidney Sampaio por Reprodução/Instagram
Castelo onde será realizado o casamento de Sidney Sampaio por Reprodução/Instagram
Castelo onde será realizado o casamento de Sidney Sampaio por Reprodução/Instagram
1 de 4
Screenshot por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Criticada após falar sobre método contraceptivo, Ana Castela rebate: 'O que tem de mais isso?'

Criticada após falar sobre método contraceptivo, Ana Castela rebate: 'O que tem de mais isso?'

Imagem - Tom Holland relembra luta contra o alcoolismo: 'Esvaziava o frigobar'

Tom Holland relembra luta contra o alcoolismo: 'Esvaziava o frigobar'

Imagem - Anitta surge irreconhecível em filme com Bruno Gagliasso, Grazi Massafera e Rodrigo Santoro

Anitta surge irreconhecível em filme com Bruno Gagliasso, Grazi Massafera e Rodrigo Santoro

Tags:

Luxo Casamento são Paulo Sidney Sampaio Castelo dos Vinhais

Mais recentes

Imagem - Carolina Dieckmann detalha riscos após diagnóstico de infecção grave: 'Estágio mais avançado'

Carolina Dieckmann detalha riscos após diagnóstico de infecção grave: 'Estágio mais avançado'
Imagem - Admirador secreto? Virgínia ganha buquê misterioso e esconde identidade do remetente

Admirador secreto? Virgínia ganha buquê misterioso e esconde identidade do remetente
Imagem - Fora do projeto, Bruna Biancardi reage a documentário sobre esposas dos craques da seleção brasileira

Fora do projeto, Bruna Biancardi reage a documentário sobre esposas dos craques da seleção brasileira