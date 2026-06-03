LUXO

Casamento luxuoso de ator chega a meio milhão de reais; veja detalhes da festa

Após oficializarem a união no civil em março, Sidney Sampaio e Luana Sales preparam celebração luxuosa para 200 convidados no interior de São Paulo

Kamila Macedo

Publicado em 3 de junho de 2026 às 21:18

O ator Sidney Sampaio e médica Luana Sales irão se casar em cerimônia realizada no Castelo dos Vinhais Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Sidney Sampaio está de casamento marcado com a médica Luana Sales para o dia 11 de junho. A celebração promete ser luxuosa e será realizada no Castelo dos Vinhais, localizado em Vinhedo, no interior de São Paulo. Segundo o Gshow, o casal desembolsou cerca de R$ 500 mil para realizar o evento dos sonhos.

Sidney e Luana já trocaram votos em março deste ano, em uma cerimônia discreta para oficializar a união no civil. O momento, por ser mais intimista, contou apenas com a presença de familiares e amigos próximos.

Sidney Sampaio e Luana Sales 1 de 10

Agora, para comemorar as bodas, eles investiram em uma grande festa para aproximadamente 200 convidados. Entre as atrações musicais, Gabi Martins e Vanessa Jackson são os nomes confirmados que prometem apresentações inesquecíveis para a noite especial dos noivos.

No cardápio que será servido, há opções como escalopes de filé mignon com molho de mostarda ou de vinho tinto, risoto ao funghi, manicaretti de quatro queijos ao molho branco e batata rústica gratinada com ervas frescas e parmesão.