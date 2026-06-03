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Anitta oferece ajuda a influenciador que gravou Objeto Voador Não Identificado; veja

Vídeo de May Leão viralizou nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de junho de 2026 às 20:38

Mayk Leão e
Mayk Leão e Crédito: Reprodução

O influenciador Mayk Leão, que filmou supostamente um OVNI, Objeto Voador Não Identificado, no sítio dele, localizado em Campo Largo, no Paraná, exibiu nas redes sociais que a cantora Anitta, lhe ofereceu ajuda após o vídeo viral.

Desde que os vídeos começaram a circular, Mayk contou que algumas pessoas o apoiaram. No entanto, o influenciador também contou que tem recebido vários xingamentos e ameaças.

Mayk Leão

Influenciador Mayk Leão por Reprodução | Instagram
Influenciador Mayk Leão por Reprodução | Instagram
Influenciador Mayk Leão por Reprodução | Instagram
Influenciador Mayk Leão por Reprodução | Instagram
Influenciador Mayk Leão por Reprodução | Instagram
Influenciador Mayk Leão por Reprodução | Instagram
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Influenciador Mayk Leão por Reprodução | Instagram
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Influenciador Mayk Leão por Reprodução | Instagram

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“Querido, se você precisar de alguma ajuda estou a disposição”, enviou Anitta no direct do Instagram para Mayk. O influenciador postou a mensagem da cantora nos Stories com a seguinte mensagem: “Meu Deus” e emoji de choro.

Apesar da felicidade ao compartilhar a mensagem da artista, Mayk apagou o story após algumas horas. Tudo começou no último final de semana de maio, quando Mayk disse ter notado um comportamento incomum dos animais da propriedade. Segundo ele, ao acordar, percebeu que os animais estavam agitados, o que chamou sua atenção.

"Gravei dois stories do som. Era como se fosse um estalo, um rugido, algo assim. Aí retornei pra casa, fiquei aqui olhando. Isso já era de tardezinha. Logo em seguida já começou aqui em cima, que acho que todo mundo ficou meio pensativo, que é o som de catraca, em cima da minha casa. Como se fosse um navio, um barco muito grande. Até ali eu tinha achado que eu tava meio louco, mas tava gravando, igual eu falei, pelo menos a galera tava escutando aquilo ali", disse nas redes sociais.

Na noite desta quarta-feira (3), o influenciador apareceu chorando nos Stories por muitas pessoas não acreditarem em seus argumentos sobre o OVNI.

Tags:

Anitta Mayk Leão

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