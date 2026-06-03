PRIVILÉGIO?

Duda Guerra, ex do filho de Angélica, relata experiência ao andar de ônibus pela 1ª vez e admite: ‘Futilidade absurda’

Influenciadora de 17 anos revelou detalhes da experiência nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 3 de junho de 2026 às 20:54

Duda Guerra Crédito: Reprodução | Instagram

Duda Guerra, de 17 anos, relatou experiência ao fazer uma viagem de ônibus pela primeira vez. A influenciadora que ficou famosa após namorar com Benício Huck, com quem terminou em maio do ano passado, viajou do Rio de Janeiro a São Paulo.

Através dos Stories do Instagram, Duda disse que decidiu fazer a viagem de ônibus, pois os valores das passagens aéreas estavam muito altos. “Quando fui olhar a passagem para comprar estava R$ 4.200. O que é isso? É o preço de uma viagem internacional”, disse.

Duda Guerra 1 de 8

“Eu sei que é uma futilidade absurda e que muitas pessoas têm uma realidade muito diferente da minha. Eu tenho muita noção disso, mas eu nunca andei de ônibus na vida. Tipo assim, nunca, nunca, nunca”, admitiu.