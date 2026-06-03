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Duda Guerra, ex do filho de Angélica, relata experiência ao andar de ônibus pela 1ª vez e admite: ‘Futilidade absurda’

Influenciadora de 17 anos revelou detalhes da experiência nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de junho de 2026 às 20:54

Duda Guerra
Duda Guerra Crédito: Reprodução | Instagram

Duda Guerra, de 17 anos, relatou experiência ao fazer uma viagem de ônibus pela primeira vez. A influenciadora que ficou famosa após namorar com Benício Huck, com quem terminou em maio do ano passado, viajou do Rio de Janeiro a São Paulo.

Através dos Stories do Instagram, Duda disse que decidiu fazer a viagem de ônibus, pois os valores das passagens aéreas estavam muito altos. “Quando fui olhar a passagem para comprar estava R$ 4.200. O que é isso? É o preço de uma viagem internacional”, disse.

Duda Guerra

Influenciadora Duda Guerra por Reprodução | Instagram
Influenciadora Duda Guerra por Reprodução | Instagram
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Influenciadora Duda Guerra por Reprodução | Instagram

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“Eu sei que é uma futilidade absurda e que muitas pessoas têm uma realidade muito diferente da minha. Eu tenho muita noção disso, mas eu nunca andei de ônibus na vida. Tipo assim, nunca, nunca, nunca”, admitiu.

“É uma experiência. Eu trouxe minhas marmitas pra comer, porque a gente vai sair 10h, e vou chegar em São Paulo 17h30, então eu preciso almoçar e lanchar”, disse ela.

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Duda Guerra

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