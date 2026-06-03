Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-apresentadora da Record revela diagnóstico de câncer: ‘Passei por isso em silêncio’

Thalita Oliveira só decidiu tornar assunto público agora

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de junho de 2026 às 19:19

Thalita Oliveira foi repórter na Record TV
Thalita Oliveira foi repórter na Record TV Crédito: Reprodução | Instagram

A ex-apresentadora da Record, Thalita Oliveira surpreendeu os seguidores ao revelar nas redes sociais que enfrentou um câncer de mama quando ainda era jovem.

Ela revelou que o silêncio foi orientação médica. “Fale quando não te doer mais. Esse foi o conselho da minha oncologista. Nunca fui de expor minhas dores. Sou assim. Não é personagem. Passei por isso em silêncio”, disse a apresentadora.

Thalita Oliveira

Apresentadora Thalita Oliveira por Reprodução | Instagram
Apresentadora Thalita Oliveira por Reprodução | Instagram
Apresentadora Thalita Oliveira por Reprodução | Instagram
Apresentadora Thalita Oliveira por Reprodução | Instagram
Apresentadora Thalita Oliveira por Reprodução | Instagram
Apresentadora Thalita Oliveira por Reprodução | Instagram
Apresentadora Thalita Oliveira por Reprodução | Instagram
Apresentadora Thalita Oliveira por Reprodução | Instagram
1 de 8
Apresentadora Thalita Oliveira por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Filho de Lucélia Santos, Pedro Neschling rebate preconceito contra deficiência auditiva e uso de aparelho: ‘Fico triste’

Filho de Lucélia Santos, Pedro Neschling rebate preconceito contra deficiência auditiva e uso de aparelho: ‘Fico triste’

Imagem - Astrid Fontenelle é internada após espinha na garganta e atualiza quadro de saúde

Astrid Fontenelle é internada após espinha na garganta e atualiza quadro de saúde

Imagem - Fábio Assunção desabafa após a morte do pai: ‘Eu o amava’

Fábio Assunção desabafa após a morte do pai: ‘Eu o amava’

O câncer de Thalita foi descoberto aos 30 e poucos anos. “Sem histórico familiar. Sem beber. Sem fumar. Tendo amamentado. Praticando atividade física. Atendendo a todo o check-list que ajuda a evitar a doença. A descoberta foi avassaladora. Perdi o chão. Ainda mais sendo mãe de um filho pequeno. Mas eu tinha uma certeza: eu queria viver. E eu iria me curar", relatou.

A escolha de tornar a história pública só agora é servir de esperança para outras mulheres que enfrentaram o câncer de mama. Thalita passou por cirurgias, sessões de radioterapia e tratamento.

"Tive muita fé, médicos extremamente competentes e pessoas que foram verdadeiros anjos na minha vida, minhas mastologistas e a minha ginecologista. Serei eternamente grata", concluiu.

Tags:

Thalita Oliveira

Mais recentes

Imagem - Carolina Dieckmann detalha riscos após diagnóstico de infecção grave: 'Estágio mais avançado'

Carolina Dieckmann detalha riscos após diagnóstico de infecção grave: 'Estágio mais avançado'
Imagem - Admirador secreto? Virgínia ganha buquê misterioso e esconde identidade do remetente

Admirador secreto? Virgínia ganha buquê misterioso e esconde identidade do remetente
Imagem - Fora do projeto, Bruna Biancardi reage a documentário sobre esposas dos craques da seleção brasileira

Fora do projeto, Bruna Biancardi reage a documentário sobre esposas dos craques da seleção brasileira