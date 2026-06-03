ABRIU O CORAÇÃO

Ex-apresentadora da Record revela diagnóstico de câncer: ‘Passei por isso em silêncio’

Thalita Oliveira só decidiu tornar assunto público agora

Felipe Sena

Publicado em 3 de junho de 2026 às 19:19

Thalita Oliveira foi repórter na Record TV Crédito: Reprodução | Instagram

A ex-apresentadora da Record, Thalita Oliveira surpreendeu os seguidores ao revelar nas redes sociais que enfrentou um câncer de mama quando ainda era jovem.

Ela revelou que o silêncio foi orientação médica. “Fale quando não te doer mais. Esse foi o conselho da minha oncologista. Nunca fui de expor minhas dores. Sou assim. Não é personagem. Passei por isso em silêncio”, disse a apresentadora.

Thalita Oliveira 1 de 8

O câncer de Thalita foi descoberto aos 30 e poucos anos. “Sem histórico familiar. Sem beber. Sem fumar. Tendo amamentado. Praticando atividade física. Atendendo a todo o check-list que ajuda a evitar a doença. A descoberta foi avassaladora. Perdi o chão. Ainda mais sendo mãe de um filho pequeno. Mas eu tinha uma certeza: eu queria viver. E eu iria me curar", relatou.

A escolha de tornar a história pública só agora é servir de esperança para outras mulheres que enfrentaram o câncer de mama. Thalita passou por cirurgias, sessões de radioterapia e tratamento.