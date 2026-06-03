RIQUÍSSIMO

Como é a mansão luxuosa de Fred Bruno, com sala exclusiva para coleção de sapatos e quadra de basquete

Apresentador do Globo Esporte abriu as portas da residência em São Paulo e revelou espaços dedicados ao esporte e à família

Fernanda Varela

Publicado em 3 de junho de 2026 às 20:00

Mansão de Fred Bruno Crédito: Reprodução

O apresentador Fred Bruno abriu as portas da mansão onde vive em São Paulo e mostrou detalhes da residência que compartilha com o filho Cris, de 4 anos, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Bianca Andrade.

Logo na entrada da casa, um grande quadro com uma foto de pai e filho recebe os visitantes. O imóvel conta com diversos ambientes voltados ao lazer, ao esporte e à convivência familiar.

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Entre os espaços que mais chamaram atenção está uma sala exclusiva para guardar a coleção de tênis do ex-BBB. Fred também revelou possuir dois closets para acomodar suas roupas e acessórios.

A mansão ainda possui academia particular, brinquedoteca para o filho e uma ampla sala de estar. Segundo o apresentador, esse é seu ambiente preferido da casa. O local reúne troféus, miniaturas relacionadas ao futebol e uma televisão de grandes dimensões.

Na área externa, a propriedade oferece piscina, churrasqueira, minicampo de futebol e uma quadra de basquete. O espaço de convivência também inclui mesa de sinuca e pingue-pongue para receber amigos e familiares.