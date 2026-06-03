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Como é a mansão luxuosa de Fred Bruno, com sala exclusiva para coleção de sapatos e quadra de basquete

Apresentador do Globo Esporte abriu as portas da residência em São Paulo e revelou espaços dedicados ao esporte e à família

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de junho de 2026 às 20:00

Mansão de Fred Bruno
Mansão de Fred Bruno Crédito: Reprodução

O apresentador Fred Bruno abriu as portas da mansão onde vive em São Paulo e mostrou detalhes da residência que compartilha com o filho Cris, de 4 anos, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Bianca Andrade.

Logo na entrada da casa, um grande quadro com uma foto de pai e filho recebe os visitantes. O imóvel conta com diversos ambientes voltados ao lazer, ao esporte e à convivência familiar.

Mansão de Fred Bruno

Mansão de Fred Bruno por Reprodução
Mansão de Fred Bruno por Reprodução
Mansão de Fred Bruno por Reprodução
Mansão de Fred Bruno por Reprodução
Mansão de Fred Bruno por Reprodução
Mansão de Fred Bruno por Reprodução
Mansão de Fred Bruno por Reprodução
Mansão de Fred Bruno por Reprodução
Mansão de Fred Bruno por Reprodução
Mansão de Fred Bruno por Reprodução
Mansão de Fred Bruno por Reprodução
Mansão de Fred Bruno por Reprodução
Mansão de Fred Bruno por Reprodução
Mansão de Fred Bruno por Reprodução
Mansão de Fred Bruno por Reprodução
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Mansão de Fred Bruno por Reprodução

Entre os espaços que mais chamaram atenção está uma sala exclusiva para guardar a coleção de tênis do ex-BBB. Fred também revelou possuir dois closets para acomodar suas roupas e acessórios.

A mansão ainda possui academia particular, brinquedoteca para o filho e uma ampla sala de estar. Segundo o apresentador, esse é seu ambiente preferido da casa. O local reúne troféus, miniaturas relacionadas ao futebol e uma televisão de grandes dimensões.

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Na área externa, a propriedade oferece piscina, churrasqueira, minicampo de futebol e uma quadra de basquete. O espaço de convivência também inclui mesa de sinuca e pingue-pongue para receber amigos e familiares.

Conhecido pelo trabalho à frente do Globo Esporte São Paulo, Fred costuma compartilhar momentos da rotina nas redes sociais, mas raramente mostra tantos detalhes da residência onde mora. A visita guiada pela mansão rapidamente repercutiu entre os seguidores, impressionados com a estrutura dedicada ao esporte e ao entretenimento.

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