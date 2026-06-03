Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

William Bonner pode assumir o Fantástico em meio a rumores de mudanças na Globo

Colunista afirma que jornalista seria cogitado para reforçar audiência e reformular conteúdo do programa dominical

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de junho de 2026 às 16:00

William Bonner deixa o JN após 29 anos
William Bonner deixa o JN após 29 anos Crédito: Sergio Zalis/TV Globo

O nome de William Bonner voltou a ganhar força nos bastidores da televisão após especulações sobre possíveis mudanças no comando do Fantástico. Segundo o colunista James Akel, o apresentador do Jornal Nacional seria visto como uma alternativa para ajudar a recuperar a audiência e promover uma reformulação editorial na atração.

Despedida de Bonner do Jornal Nacional

Despedida de Bonner do Jornal Nacional por Reprodução / TV Globo
Despedida de Bonner do Jornal Nacional por Reprodução / TV Globo
Despedida de Bonner do Jornal Nacional por Reprodução / TV Globo
Despedida de Bonner do Jornal Nacional por Reprodução / TV Globo
Despedida de Bonner do Jornal Nacional por Reprodução / TV Globo
Despedida de Bonner do Jornal Nacional por Reprodução / TV Globo
Despedida de Bonner do Jornal Nacional por Reprodução / TV Globo
Despedida de Bonner do Jornal Nacional por Reprodução / TV Globo
Despedida de Bonner do Jornal Nacional por Reprodução / TV Globo
Despedida de Bonner do Jornal Nacional por Reprodução / TV Globo
1 de 10
Despedida de Bonner do Jornal Nacional por Reprodução / TV Globo

A publicação afirma que o programa atravessa um momento de desgaste e que Bonner poderia assumir tanto a apresentação quanto uma função ligada à supervisão de conteúdo. A avaliação do colunista é de que o jornalista tem forte identificação com o público da TV aberta e vem recebendo elogios pelo trabalho realizado no Globo Repórter.

O texto também defende que uma eventual troca de apresentadores, sozinha, não resolveria os desafios enfrentados pelo Fantástico. Para o articulista, seria necessária uma mudança mais ampla na linha editorial da revista eletrônica, que ao longo das décadas se consolidou como um dos programas mais influentes da televisão brasileira.

Leia mais

Imagem - Jogador Rodrygo e Jon Vlogs promovem festa secreta cheia de mulheres e com multa de R$ 584 mil para quem vazar imagens

Jogador Rodrygo e Jon Vlogs promovem festa secreta cheia de mulheres e com multa de R$ 584 mil para quem vazar imagens

Imagem - Ex-BBB Juninho fala sobre decisão de fazer conteúdo adulto gay e avisa: 'Sou hétero'

Ex-BBB Juninho fala sobre decisão de fazer conteúdo adulto gay e avisa: 'Sou hétero'

Imagem - Longe da igreja, filho de Edir Macedo choca ao aparecer em fotos super ousadas nas redes

Longe da igreja, filho de Edir Macedo choca ao aparecer em fotos super ousadas nas redes

Até o momento, a Globo não se pronunciou sobre qualquer alteração no comando do Fantástico. A informação publicada trata-se de uma análise e especulação do colunista, sem confirmação oficial da emissora.

Bonner apresentou o Jornal Nacional desde 1996 e 2025. Recentemente, também passou a integrar projetos especiais da Globo, incluindo participações no Globo Repórter. Por isso, seu nome costuma surgir em discussões sobre futuras mudanças na programação jornalística da emissora.

Mais recentes

Imagem - Frase de Einstein do dia: 'O grande problema da humanidade não está no domínio da Ciência, mas no domínio dos corações e das mentes humanas' - reflexão sobre intolerância

Frase de Einstein do dia: 'O grande problema da humanidade não está no domínio da Ciência, mas no domínio dos corações e das mentes humanas' - reflexão sobre intolerância
Imagem - Anjo da Guarda envia sinal de renovação para 4 signos nesta sexta-feira (5 de junho): uma preocupação começa a perder força

Anjo da Guarda envia sinal de renovação para 4 signos nesta sexta-feira (5 de junho): uma preocupação começa a perder força
Imagem - Carolina Dieckmann detalha riscos após diagnóstico de infecção grave: 'Estágio mais avançado'

Carolina Dieckmann detalha riscos após diagnóstico de infecção grave: 'Estágio mais avançado'