SERÁ?

William Bonner pode assumir o Fantástico em meio a rumores de mudanças na Globo

Colunista afirma que jornalista seria cogitado para reforçar audiência e reformular conteúdo do programa dominical

Fernanda Varela

Publicado em 3 de junho de 2026 às 16:00

William Bonner deixa o JN após 29 anos Crédito: Sergio Zalis/TV Globo

O nome de William Bonner voltou a ganhar força nos bastidores da televisão após especulações sobre possíveis mudanças no comando do Fantástico. Segundo o colunista James Akel, o apresentador do Jornal Nacional seria visto como uma alternativa para ajudar a recuperar a audiência e promover uma reformulação editorial na atração.

Despedida de Bonner do Jornal Nacional 1 de 10

A publicação afirma que o programa atravessa um momento de desgaste e que Bonner poderia assumir tanto a apresentação quanto uma função ligada à supervisão de conteúdo. A avaliação do colunista é de que o jornalista tem forte identificação com o público da TV aberta e vem recebendo elogios pelo trabalho realizado no Globo Repórter.

O texto também defende que uma eventual troca de apresentadores, sozinha, não resolveria os desafios enfrentados pelo Fantástico. Para o articulista, seria necessária uma mudança mais ampla na linha editorial da revista eletrônica, que ao longo das décadas se consolidou como um dos programas mais influentes da televisão brasileira.

Até o momento, a Globo não se pronunciou sobre qualquer alteração no comando do Fantástico. A informação publicada trata-se de uma análise e especulação do colunista, sem confirmação oficial da emissora.