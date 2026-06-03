SEXUALIDADE

Ex-BBB Juninho fala sobre decisão de fazer conteúdo adulto gay e avisa: 'Sou hétero'

Juninho Motoboy afirmou que mantém relacionamentos apenas com mulheres fora das gravações e falou sobre a escolha de atuar em plataformas adultas

Fernanda Varela

Publicado em 3 de junho de 2026 às 15:08

Ex-BBB Juninho Crédito: Reprodução

O ex-participante do Big Brother Brasil, Juninho Motoboy, comentou pela primeira vez a decisão de produzir conteúdo adulto com homens após vídeos seus viralizarem nas redes sociais.

Durante entrevista ao canal Na Encruzilhada, o carioca de 43 anos afirmou que se considera heterossexual, apesar de participar de gravações voltadas ao público adulto masculino. "Faço conteúdo adulto gay sendo hétero. Não sou gay, mas faço conteúdo gay", declarou.

Ex-BBB Juninho 1 de 5

Segundo Juninho, a decisão foi motivada principalmente pelo retorno financeiro obtido nesse segmento. Ele explicou que, fora das gravações, não mantém relacionamentos com homens. "Na minha vida, na minha rotina, eu não me relaciono com homens. Eu faço essa proposta nos conteúdos que é uma proposta que hoje em dia, financeiramente, ela dá muito certo", afirmou.

O ex-BBB também relembrou que sua primeira experiência sexual ocorreu aos 11 anos com um garoto da mesma idade. De acordo com ele, essa lembrança ajudou a refletir antes de aceitar trabalhar com esse tipo de conteúdo.

Juninho entrou no mercado de plataformas adultas em agosto de 2024. Inicialmente, comercializava apenas fotos e vídeos sem roupa, mas posteriormente passou a gravar cenas de sexo explícito ao lado de outros criadores de conteúdo.