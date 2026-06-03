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Longe da igreja, filho de Edir Macedo choca ao aparecer em fotos super ousadas nas redes

Cantor conhecido como Mike vive nos Estados Unidos e costuma compartilhar registros que repercutem entre seguidores

Fernanda Varela

Publicado em 3 de junho de 2026 às 14:33

Mike é filho de Edir Macedo Crédito: Reprodução

O filho caçula de Edir Macedo voltou a movimentar as redes sociais após publicar fotos que destacam sua boa forma física. Conhecido artisticamente como Mike, Moysés Macedo tem chamado a atenção dos seguidores com registros que contrastam com o universo religioso ao qual esteve ligado durante parte da vida.

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Aos 36 anos, o cantor vive atualmente nos Estados Unidos e mantém uma carreira voltada para a música. Antes de seguir esse caminho, participou de projetos ligados à Igreja Universal e chegou a apresentar o programa Gospel Line, exibido pela Record, emissora fundada por seu pai.

Nos últimos anos, Mike se afastou das atividades religiosas e passou a investir na carreira artística. Nas redes sociais, costuma compartilhar fotos de viagens, rotina de exercícios e bastidores de trabalhos musicais, conteúdos que frequentemente geram comentários entre os internautas.