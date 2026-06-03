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Frase do dia da Psicologia: 'A inteligência é o que você usa quando não sabe o que fazer' - a reflexão de Jean Piaget sobre adaptação e crescimento

O pensamento do psicólogo suíço continua sendo compartilhado ao falar sobre desafios, mudanças e a capacidade humana de encontrar soluções diante do inesperado

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de junho de 2026 às 04:00

Piaget revolucionou a educação ao mostrar que crianças não pensam da mesma forma que adultos.
Piaget revolucionou a educação ao mostrar que crianças não pensam da mesma forma que adultos. Crédito: Reprodução

Muitas pessoas associam inteligência à quantidade de conhecimento acumulado. Diplomas, informações e habilidades técnicas costumam ser vistos como os principais sinais de capacidade intelectual. A reflexão de Jean Piaget propõe uma visão diferente: a verdadeira inteligência aparece justamente quando as respostas prontas deixam de funcionar.

Conhecido como um dos maiores estudiosos do desenvolvimento humano, Piaget dedicou a vida a compreender como as pessoas aprendem, interpretam o mundo e constroem conhecimento ao longo da existência.

5 curiosidades sobre Jean Piaget

O psicólogo acreditava que o aprendizado acontece por meio da interação ativa com o ambiente, e não apenas pela memorização. por Reprodução
Jean Piaget publicou mais de 50 livros e centenas de artigos ao longo da carreira, influenciando gerações de educadores e psicólogos em todo o mundo. por Reprodução
Seus estudos deram origem à famosa Teoria do Desenvolvimento Cognitivo, utilizada até hoje em escolas e universidades. por Reprodução
Jean Piaget é considerado um dos maiores nomes da psicologia do desenvolvimento infantil. por Reprodução
Piaget revolucionou a educação ao mostrar que crianças não pensam da mesma forma que adultos. por Reprodução
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O psicólogo acreditava que o aprendizado acontece por meio da interação ativa com o ambiente, e não apenas pela memorização. por Reprodução

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por mudanças rápidas, desafios constantes e situações que exigem adaptação. Em muitos casos, o que diferencia uma pessoa não é aquilo que ela já sabe, mas a forma como reage quando enfrenta algo novo.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Resolver problemas inesperados, lidar com mudanças profissionais, enfrentar crises pessoais ou encontrar caminhos alternativos quando os planos originais deixam de funcionar.

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Frase do dia da Psicologia: 'A felicidade não está em ter, mas em ser' - a reflexão de Erich Fromm sobre vazio emocional e conexões humanas

O pensamento de Piaget não reduz inteligência à lógica ou ao desempenho acadêmico. A ideia central está mais ligada à capacidade de adaptação, criatividade e construção de novas respostas diante das dificuldades.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à flexibilidade mental e à habilidade de aprender continuamente ao longo da vida.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada décadas depois. Em um tempo em que o mundo muda cada vez mais rápido, Jean Piaget lembra que inteligência não é apenas saber respostas, mas conseguir encontrá-las quando elas ainda não existem.

* Algumas frases históricas atribuídas a psicólogos, filósofos e pensadores podem apresentar diferentes traduções ao longo dos anos. Ainda assim, o pensamento central segue amplamente associado ao autor em obras, estudos e referências biográficas.

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