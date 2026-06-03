REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'A inteligência é o que você usa quando não sabe o que fazer' - a reflexão de Jean Piaget sobre adaptação e crescimento

O pensamento do psicólogo suíço continua sendo compartilhado ao falar sobre desafios, mudanças e a capacidade humana de encontrar soluções diante do inesperado

Fernanda Varela

Publicado em 3 de junho de 2026 às 04:00

Piaget revolucionou a educação ao mostrar que crianças não pensam da mesma forma que adultos. Crédito: Reprodução

Muitas pessoas associam inteligência à quantidade de conhecimento acumulado. Diplomas, informações e habilidades técnicas costumam ser vistos como os principais sinais de capacidade intelectual. A reflexão de Jean Piaget propõe uma visão diferente: a verdadeira inteligência aparece justamente quando as respostas prontas deixam de funcionar.

Conhecido como um dos maiores estudiosos do desenvolvimento humano, Piaget dedicou a vida a compreender como as pessoas aprendem, interpretam o mundo e constroem conhecimento ao longo da existência.

5 curiosidades sobre Jean Piaget 1 de 5

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por mudanças rápidas, desafios constantes e situações que exigem adaptação. Em muitos casos, o que diferencia uma pessoa não é aquilo que ela já sabe, mas a forma como reage quando enfrenta algo novo.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Resolver problemas inesperados, lidar com mudanças profissionais, enfrentar crises pessoais ou encontrar caminhos alternativos quando os planos originais deixam de funcionar.

O pensamento de Piaget não reduz inteligência à lógica ou ao desempenho acadêmico. A ideia central está mais ligada à capacidade de adaptação, criatividade e construção de novas respostas diante das dificuldades.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à flexibilidade mental e à habilidade de aprender continuamente ao longo da vida.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada décadas depois. Em um tempo em que o mundo muda cada vez mais rápido, Jean Piaget lembra que inteligência não é apenas saber respostas, mas conseguir encontrá-las quando elas ainda não existem.